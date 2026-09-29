Sospiro di sollievo Juve, solo una botta per Conceição: i tempi di recupero
Il risultato degli esami di Conceição
Il contrasto era stato duro e aveva lasciato qualche strascico. Un po’ di inquietudine, insomma, era rimasta e da Oslo si è allungata fino alla Continassa: serviva attendere il giorno dopo, e quindi ieri, per capire meglio l’esistenza di eventuali conseguenze. Il responso arrivato dalla nazionale portoghese è stato rassicurante: soltanto una botta tra la coscia e il ginocchio. Dolorosa, certo, ma riassorbibile in tempi relativamente brevi. Pericolo scampato, insomma, e in casa Juve tutti hanno tirato un sospiro di sollievo visto che il periodo, a livello di infortuni, non è per nulla fortunato. Il ct del Portogallo, Jorge Jesus, ha fatto il punto: "Conceiçao mi ha dato delle ottime risposte, è stato molto bravo fino a quando non ha preso quella botta e ho dovuto sostituirlo ma è stato il giocatore creativo che avevo in mente". E le statistiche dei suoi 54 minuti in campo lo confermano con una occasione creata, 4 recuperi difensivi, due tackle vinti, 3 duelli a terra vinti su 6.
I numeri di Conceição
Spalletti monitorerà Chico nelle prossime due gare con Danimarca e ancora Norvegia e lo aspetta a braccia aperte per la ripresa del cammino in campionato ed Europa. Il portoghese è stato uno dei più positivi in questo inizio di stagione: decisivo con il gol all’Atalanta (rotto il ghiaccio dopo due pali colpiti contro Parma e Milan), è il re nelle statistiche in diverse specialità nelle prime cinque giornate di campionato. Francisco è il primo bianconero per tiri tentati (12), tiri in porta (5), cross (23) e occasioni create (8). Sempre più determinante, insomma.
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