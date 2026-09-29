Sospiro di sollievo Juve, solo una botta per Conceição: i tempi di recupero

L'infortunio del portoghese in nazionale aveva fatto preoccupare i bianconeri: gli esami medici hanno dato il responso
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Filippo Bonsignore
Filippo Bonsignore

3 min

Pubblicato il 29.09.2026, 08:24

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TORINO - Un sospiro di sollievo per Chico. Alzi la mano chi, nel mondo bianconero, non ha tremato anche solo per un attimo, domenica sera, vedendo Francisco Conceiçao a terra sul prato dell’Ullevaal Stadion di Oslo, dopo una scontro di gioco con Ryerson durante Portogallo-Norvegia di Nations League, mentre si teneva tra le mani il ginocchio sinistro. Il volto dell’attaccante della Juve non lasciava presagire nulla di buono e infatti l’esterno è rimasto per diversi minuti nelle mani dei sanitari della Nazionale portoghese prima di rialzarsi. Eravamo a un passo dall’intervallo: Chico è tornato subito in campo e lo stesso ha fatto a inizio ripresa, sbucando dagli spogliatoi per riprendere il filo del discorso. Altri nove minuti e poi la sostituzione con l’ex milanista Rafa Leao. Le sensazioni erano contrastanti perché, se è vero che Conceiçao ha continuato la partita mandando un buon segnale all’esterno, è altrettanto vero che non tutto fosse perfettamente a posto tanto da portare precauzionalmente al cambio. 
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Il risultato degli esami di Conceição

Il contrasto era stato duro e aveva lasciato qualche strascico. Un po’ di inquietudine, insomma, era rimasta e da Oslo si è allungata fino alla Continassa: serviva attendere il giorno dopo, e quindi ieri, per capire meglio l’esistenza di eventuali conseguenze. Il responso arrivato dalla nazionale portoghese è stato rassicurante: soltanto una botta tra la coscia e il ginocchio. Dolorosa, certo, ma riassorbibile in tempi relativamente brevi. Pericolo scampato, insomma, e in casa Juve tutti hanno tirato un sospiro di sollievo visto che il periodo, a livello di infortuni, non è per nulla fortunato. Il ct del Portogallo, Jorge Jesus, ha fatto il punto: "Conceiçao mi ha dato delle ottime risposte, è stato molto bravo fino a quando non ha preso quella botta e ho dovuto sostituirlo ma è stato il giocatore creativo che avevo in mente". E le statistiche dei suoi 54 minuti in campo lo confermano con una occasione creata, 4 recuperi difensivi, due tackle vinti, 3 duelli a terra vinti su 6.

I numeri di Conceição 

Spalletti monitorerà Chico nelle prossime due gare con Danimarca e ancora Norvegia e lo aspetta a braccia aperte per la ripresa del cammino in campionato ed Europa. Il portoghese è stato uno dei più positivi in questo inizio di stagione: decisivo con il gol all’Atalanta (rotto il ghiaccio dopo due pali colpiti contro Parma e Milan), è il re nelle statistiche in diverse specialità nelle prime cinque giornate di campionato. Francisco è il primo bianconero per tiri tentati (12), tiri in porta (5), cross (23) e occasioni create (8). Sempre più determinante, insomma. 

 

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