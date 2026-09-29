Il risultato degli esami di Conceição

- Un sospiro di sollievo per Chico. Alzi la mano chi, nel mondo bianconero, non ha tremato anche solo per un attimo, domenica sera, vedendoa terra sul prato dell’Ullevaal Stadion di Oslo, dopo una scontro di gioco con Ryerson durante Portogallo-Norvegia di Nations League, mentre si teneva tra le mani il ginocchio sinistro. Il volto dell’attaccante della Juve non lasciava presagire nulla di buono e infatti l’esterno è rimasto per diversi minuti nelle mani dei sanitari della Nazionale portoghese prima di rialzarsi. Eravamo a un passo dall’intervallo: Chico è tornato subito in campo e lo stesso ha fatto a inizio ripresa, sbucando dagli spogliatoi per riprendere il filo del discorso.. Le sensazioni erano contrastanti perché, se è vero che Conceiçao ha continuato la partita mandando un buon segnale all’esterno, è altrettanto vero che non tutto fosse perfettamente a posto tanto da portare precauzionalmente al cambio.

Il contrasto era stato duro e aveva lasciato qualche strascico. Un po’ di inquietudine, insomma, era rimasta e da Oslo si è allungata fino alla Continassa: serviva attendere il giorno dopo, e quindi ieri, per capire meglio l’esistenza di eventuali conseguenze. Il responso arrivato dalla nazionale portoghese è stato rassicurante: soltanto una botta tra la coscia e il ginocchio. Dolorosa, certo, ma riassorbibile in tempi relativamente brevi. Pericolo scampato, insomma, e in casa Juve tutti hanno tirato un sospiro di sollievo visto che il periodo, a livello di infortuni, non è per nulla fortunato. Il ct del Portogallo, Jorge Jesus, ha fatto il punto: "Conceiçao mi ha dato delle ottime risposte, è stato molto bravo fino a quando non ha preso quella botta e ho dovuto sostituirlo ma è stato il giocatore creativo che avevo in mente". E le statistiche dei suoi 54 minuti in campo lo confermano con una occasione creata, 4 recuperi difensivi, due tackle vinti, 3 duelli a terra vinti su 6.