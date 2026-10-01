Juve, Champions decisiva: con 9 gare in 29 giorni è già tempo di esami

Juve con l’obbligo Champions. Non è certo una novità, ma il Cda della Continassa lo ha ribadito chiaramente approvando il bilancio 2025-2026, chiuso con una perdita di 66 milioni. Nell’aggiornare le previsioni del piano strategico del club, gli amministratori hanno evidenziato «un deterioramento dei risultati attesi soprattutto per l’esercizio 2026-2027 che, per effetto della mancata qualificazione alla Champions, è quindi previsto ancora in perdita». Il bilancio della stagione in corso, insomma, risentirà della mancata presenza sul principale palcoscenico continentale: lo si sapeva, appunto, ma adesso è messo anche nero su bianco. L’Europa League garantirà introiti minori e l’impatto negativo sui ricavi è nell’ordine dei 50-70 milioni. La Continassa ha comunque proseguito nel percorso di risanamento dei conti - prova ne è la riduzione dei costi operativi per 42,1 milioni rispetto all’esercizio precedente e in particolare di 10,5 milioni degli stipendi - ma la stella polare rimane sempre la Champions. Essere tra le prossime 36 protagoniste della principale competizione europea è imperativo, perché è da qui che passa la svolta. Per questo, gli amministratori prevedono un «progressivo miglioramento nei due esercizi successivi», vale a dire 2027-2028 e 2028-2029, che è però strettamente correlato al ritorno «a risultati sportivi in linea con la media storica».

Serie A Scudetto, Champions, retrocessione…: l’algoritmo prevede tutto. Le statistiche di Juve, Inter, Roma, Como e non solo Guarda la gallery Juve, Champions o niente: non ci sono alternative QUARTO POSTO. Non ci sono alternative alla qualificazione in Champions, insomma, che resta sempre l’obiettivo allo stesso tempo principale e minimo. Perché storicamente, appunto, la casa della Juve è sempre stata l’Europa che conta, non quella di secondo piano. Exor, l’azionista di maggioranza, ci crede eccome e infatti non ha lesinato ancora una volta l’impegno versando subito 60 milioni nelle casse del club a titolo di anticipo dell’aumento di capitale da 250 milioni che sarà presentato all’assemblea dei soci in programma il prossimo 3 novembre. Un rilancio in piena regola, un supporto rinnovato e confermato: la Juve resta più che mai un tesoro di famiglia e John Elkann lo ha dimostrato ancora una volta. Il nipote dell’Avvocato Agnelli vuole una Juve di nuovo al vertice e soprattutto in questo (lungo) periodo di difficoltà - con lo scudetto che manca ormai da sei anni e con la girandola di allenatori e manager delle ultime stagioni - non molla la presa, anzi.