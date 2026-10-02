Spalletti sistema la difesa Juve: la chiave è Bremer

Parola alla difesa. Sono in pochi alla Continassa in questi lunghi giorni di sosta ma gran parte della retroguardia è a disposizione di Spalletti. Il reparto è quasi al completo perché, al netto delle assenze di Kalulu e Lucumi, tutti gli altri sono al lavoro a Torino. E non è certo una brutta cosa per il tecnico: la solidità è una delle caratteristiche fondamentali per costruire i successi e proprio così la Juve ha impostato il ciclo dei nove scudetti consecutivi, otto dei quali vinti con la miglior difesa della Serie A. Le prime sei gare della stagione hanno detto che i bianconeri hanno ottenuto 4 clean sheet, subendo gol solo dal Milan e nel rovescio incredibile in casa del Sassuolo. Ecco, proprio il passaggio a vuoto con i neroverdi ha fatto riflettere sulle conseguenze dei tanti infortuni, in particolare a centrocampo con le prolungate assenze di Locatelli e Khéphren Thuram, ma la Signora ha risposto a dovere nei 180 minuti successivi. E se il Nec era un test troppo morbido per fare da cartina di tornasole, più significativo è stato il successo sull’Atalanta, portato a casa con la porta imbattuta. Spalletti ripartirà proprio da qui, fin dall’incrocio con il Cagliari, guarda caso la miglior difesa del campionato finora con soli due gol incassati.