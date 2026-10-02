Juve-Cremonese diretta: torna Cambiaso, segui l'amichevole LIVE 

La Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, ma la Juve continua a lavorare. I bianconeri hanno infatti programmato un’amichevole contro la Cremonese, un test utile a Spalletti per mantenere il ritmo partita durante la sosta. L’occasione servirà soprattutto per dare spazio ai giocatori rimasti a Torino, valutare le condizioni di chi sta rientrando dagli infortuni e osservare da vicino alcuni giovani della Next Gen e della Primavera. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

13:54

66' - Cambi per la Juve

Spalletti rivoluziona l'undici in campo: dentro anche Guerra, Durmisi, Montero jr e Marchisio jr, classe 2009

13:51

63' - Amaradio anticipato

Makiobo lancia perfettamente Kolo Muani, bravo a mettere in mezzo un pallone per Amaradio, anticipato nel cuore dell'area

13:47

59' - Kolo Muani cade in area

Il francese crolla dopo un contrasto spalla a spalla e chiede di nuovo un rigore: l'arbitro però non è d'accordo e lascia proseguire l'azione

13:45

58' - Juve poco pericolosa

Avvio di secondo tempo a ritmi bassi: nessuna occasione importante. La Cremonese ha cambiato praticamente l'intera squadra

13:33

46' - Riparte il secondo tempo

Inizia al ripresa con diversi cambi: dentro Rizzo e Ripani tra i bianconeri

13:20

45' + 3' - Finisce il primo tempo: Juve-Cremonese 0-1

L'arbitro fischia: ospiti meritamente in vantaggio al riposo grazie al gol in apertura di Bonazzoli

13:18

45' + 2' - Ancora Pinsoglio protagonista

Il tiro cross di Collocolo viene respinto dal portiere della Juve

13:17

45' + 1' - Azione solitaria di Licina

Ci prova il numero 10 della Cremonese: la sua fuga palla al piede viene però murata da Bremer

13:15

43' - Fuorigioco Kelly

Il difensore è uno dei migliori in campo per il momento: si fa vedere anche davanti anche se in offside

13:12

41' - Kolo Muani manca lo stop

Lancio di Kelly, il francese fa il movimento giusto ma non riesce a controllare il pallone sul più bello

13:05

33' - La Juve chiede un rigore

Kolo Muani cade in area dopo un contatto con Luperto: l'arbitro lascia correre

12:58

26' - Amaradio ci prova

Il baby va vicino al pareggio con un tiro in diagonale che però si perde sul fondo

12:56

25' - Cooling break in corso

Si fermano le due squadre, ma si riparte subito

12:44

14' - Cremonese vicina al raddoppio

Pinsoglio compie un doppio miracolo tra i pali sui tiri di Elia e Barbieri

12:44

+++ 12' - Gol di Bonazzoli: Juve-Cremonese 0-1 +++

Contropiede micidiale degli ospiti. Dal limite dell'ara Licina inventa con il sinistro l'assist e trova liberissimo in area Bonazzoli, che ha il tempo (troppo) e il modo per battere Pinsoglio sul primo palo

12:38

7' - Prima chance Juve

Dalla corsia di sinistra Kelly mette in mezzo un cross, ma Pezzella si salva in corner con un colpo di testa

12:31

1' - Juve-Cremonese è iniziata

Battono gli ospiti a centrocampo

12:25

Ci siamo: 5 minuti al via di Juve-Cremonese

L'amichevole sta per iniziare. Le squadre stanno scendendo in campo. Bella la cornice di pubblico

12:18

Focus su Licina

Il ragazzo, passato dalla Juve alla Cremonese in prestito, sarà l'osservato speciale. In Serie B, del resto, sta impressionando in questo avvio di stagione

12:13

La formazione ufficiale della Cremonese

Pecchia ha scelto Agazzi, Pezzella, Barbieri, Luperto, Baschirotto, Licina, Gerli, Collocolo, Grassi, Elia e Bonazzoli

12:10

L'assenza di Neto

Il portiere non è ancora pronto per scendere in campo perché sta completando il percoso di riatletizzazione. Per questo motivo non è stato neanche convocato per il test odierno

11:57

Spalletti senza i nazionali

L'allenatore deve rinunciare a 12 giocatori durante la sosta: si tratta di Alajbegovic (Bosnia), Celik (Turchia), Conceicao (Portogallo), Nico Gonzalez (Argentina), Kalulu (Francia), Koopmeiners (Olanda), Lucumì (Colombia), Douglas Luiz (Brasile), Sarr (Senegal), Vicario (Italia), Woltemade (Germania), Zhegrova (Kosovo)

11:51

La formazione ufficiale della Juve in amichevole

JUVENTUS (3-4-2-1): Pinsoglio; Gatti, Bremer, Rugani; Kelly, McKennie, Makiobo, Cambiaso; Amaradio, Grelaud; Kolo Muani. All.: Spalletti

11:50

Dove vedere la partita

La partita sarà visibile in diretta streaming completamente gratuita sul sito e sul'app della Juventus. La gara sarà poi disponibile in replica, sempre venerdì 2 ottobre, sul canale Juventus Play (visibile su Rakuten TV e su LG TV, canale 704) alle ore 16 e alle ore 20

11:31

Juve, Spalletti attende indicazioni

La Juve si prepara all’amichevole contro la Cremonese, in programma alle 12.30 alla Continassa, e Spalletti sfrutterà l’appuntamento anche per osservare diversi ragazzi del settore giovanile aggregati alla prima squadra. Tra i convocati spiccano Davide Marchisio e Alfonso Montero, figli rispettivamente degli ex bianconeri Claudio e Paolo. Non ci sarà invece Neto, secondo portiere appena arrivato alla Juve. Tra le indicazioni più interessanti c’è il ritorno di Cambiaso, nuovamente a disposizione dopo l’infortunio. Presente anche Kolo Muani, reduce dall’intervento chirurgico a un dito della mano

11:30

Juve, c'è la Cremonese

Alle 12:30 il via all'amichevole tra la Juve di Spalletti e la Cremonese di Pecchia. Si gioca al JTC a Torino

Torino