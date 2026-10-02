Amichevoli
venerdì 2 ottobre 2026
Juventus Training Center
0 - 1
73' 2° tempo
Amichevoli
venerdì 2 ottobre 2026
Juventus Training Center
Arbitro Gabriele Restaldo
- F. Bonazzoli, 12' (ass. : A. Licina)
Arbitro Gabriele Restaldo
0 - 1
73' 2° tempo
Juve-Cremonese diretta: torna Cambiaso, segui l'amichevole LIVE
6 min
Pubblicato il 02.10.2026, 11:29 (Aggiornato il 02.10.2026, 13:57)
La Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, ma la Juve continua a lavorare. I bianconeri hanno infatti programmato un’amichevole contro la Cremonese, un test utile a Spalletti per mantenere il ritmo partita durante la sosta. L’occasione servirà soprattutto per dare spazio ai giocatori rimasti a Torino, valutare le condizioni di chi sta rientrando dagli infortuni e osservare da vicino alcuni giovani della Next Gen e della Primavera. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
13:56
68' - Secondo cooling break
Breve pausa per le due squadre
13:54
66' - Cambi per la Juve
Spalletti rivoluziona l'undici in campo: dentro anche Guerra, Durmisi, Montero jr e Marchisio jr, classe 2009
13:51
63' - Amaradio anticipato
Makiobo lancia perfettamente Kolo Muani, bravo a mettere in mezzo un pallone per Amaradio, anticipato nel cuore dell'area
13:47
59' - Kolo Muani cade in area
Il francese crolla dopo un contrasto spalla a spalla e chiede di nuovo un rigore: l'arbitro però non è d'accordo e lascia proseguire l'azione
13:45
58' - Juve poco pericolosa
Avvio di secondo tempo a ritmi bassi: nessuna occasione importante. La Cremonese ha cambiato praticamente l'intera squadra
13:33
46' - Riparte il secondo tempo
Inizia al ripresa con diversi cambi: dentro Rizzo e Ripani tra i bianconeri
13:20
45' + 3' - Finisce il primo tempo: Juve-Cremonese 0-1
L'arbitro fischia: ospiti meritamente in vantaggio al riposo grazie al gol in apertura di Bonazzoli
13:18
45' + 2' - Ancora Pinsoglio protagonista
Il tiro cross di Collocolo viene respinto dal portiere della Juve
13:17
45' + 1' - Azione solitaria di Licina
Ci prova il numero 10 della Cremonese: la sua fuga palla al piede viene però murata da Bremer
13:15
43' - Fuorigioco Kelly
Il difensore è uno dei migliori in campo per il momento: si fa vedere anche davanti anche se in offside
13:12
41' - Kolo Muani manca lo stop
Lancio di Kelly, il francese fa il movimento giusto ma non riesce a controllare il pallone sul più bello
13:05
33' - La Juve chiede un rigore
Kolo Muani cade in area dopo un contatto con Luperto: l'arbitro lascia correre
12:58
26' - Amaradio ci prova
Il baby va vicino al pareggio con un tiro in diagonale che però si perde sul fondo
12:56
25' - Cooling break in corso
Si fermano le due squadre, ma si riparte subito
12:44
14' - Cremonese vicina al raddoppio
Pinsoglio compie un doppio miracolo tra i pali sui tiri di Elia e Barbieri
12:44
+++ 12' - Gol di Bonazzoli: Juve-Cremonese 0-1 +++
Contropiede micidiale degli ospiti. Dal limite dell'ara Licina inventa con il sinistro l'assist e trova liberissimo in area Bonazzoli, che ha il tempo (troppo) e il modo per battere Pinsoglio sul primo palo
12:38
7' - Prima chance Juve
Dalla corsia di sinistra Kelly mette in mezzo un cross, ma Pezzella si salva in corner con un colpo di testa
12:31
1' - Juve-Cremonese è iniziata
Battono gli ospiti a centrocampo
12:25
Ci siamo: 5 minuti al via di Juve-Cremonese
L'amichevole sta per iniziare. Le squadre stanno scendendo in campo. Bella la cornice di pubblico
12:18
Focus su Licina
Il ragazzo, passato dalla Juve alla Cremonese in prestito, sarà l'osservato speciale. In Serie B, del resto, sta impressionando in questo avvio di stagione
12:13
La formazione ufficiale della Cremonese
Pecchia ha scelto Agazzi, Pezzella, Barbieri, Luperto, Baschirotto, Licina, Gerli, Collocolo, Grassi, Elia e Bonazzoli
12:10
L'assenza di Neto
Il portiere non è ancora pronto per scendere in campo perché sta completando il percoso di riatletizzazione. Per questo motivo non è stato neanche convocato per il test odierno
11:57
Spalletti senza i nazionali
L'allenatore deve rinunciare a 12 giocatori durante la sosta: si tratta di Alajbegovic (Bosnia), Celik (Turchia), Conceicao (Portogallo), Nico Gonzalez (Argentina), Kalulu (Francia), Koopmeiners (Olanda), Lucumì (Colombia), Douglas Luiz (Brasile), Sarr (Senegal), Vicario (Italia), Woltemade (Germania), Zhegrova (Kosovo)
11:51
La formazione ufficiale della Juve in amichevole
JUVENTUS (3-4-2-1): Pinsoglio; Gatti, Bremer, Rugani; Kelly, McKennie, Makiobo, Cambiaso; Amaradio, Grelaud; Kolo Muani. All.: Spalletti
11:50
Dove vedere la partita
La partita sarà visibile in diretta streaming completamente gratuita sul sito e sul'app della Juventus. La gara sarà poi disponibile in replica, sempre venerdì 2 ottobre, sul canale Juventus Play (visibile su Rakuten TV e su LG TV, canale 704) alle ore 16 e alle ore 20
11:31
Juve, Spalletti attende indicazioni
La Juve si prepara all’amichevole contro la Cremonese, in programma alle 12.30 alla Continassa, e Spalletti sfrutterà l’appuntamento anche per osservare diversi ragazzi del settore giovanile aggregati alla prima squadra. Tra i convocati spiccano Davide Marchisio e Alfonso Montero, figli rispettivamente degli ex bianconeri Claudio e Paolo. Non ci sarà invece Neto, secondo portiere appena arrivato alla Juve. Tra le indicazioni più interessanti c’è il ritorno di Cambiaso, nuovamente a disposizione dopo l’infortunio. Presente anche Kolo Muani, reduce dall’intervento chirurgico a un dito della mano
11:30
Juve, c'è la Cremonese
Alle 12:30 il via all'amichevole tra la Juve di Spalletti e la Cremonese di Pecchia. Si gioca al JTC a Torino
Torino
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