In nazionale show e assist: Zhegrova il jolly in più della Juve

Un assist per ricominciare. Edon Zhegrova si riprende il Kosovo dopo settanta minuti straordinari, una giocata di alto livello per assistere la stoccata di Asllani per l'uno a zero contro l'Austria . Tutti ad abbracciarlo con lo stadio di Pristina che urla il suo nome . Sembra un giocatore rinato rispetto alla scorsa stagione quando, anche a causa di un infortunio che si era protratto per quasi tutto il 2025 , faticava a fare la differenza sia in nazionale che con la Juventus . Dodici milioni spesi per sostituire il partente Nico Gonzalez , che ora peraltro è tornato a essere titolare con Spalletti , mentre il kosovaro deve ancora battere la concorrenza agguerrita di Francisco Conceiçao . Non è da escludere che Zhegrova possa essere utilizzato anche da titolare nelle prossime settimane, visto che le sue quotazioni stanno crescendo dalla doppietta contro il Sassuolo in poi. Facile criticarlo per quanto visto nella sua prima annata, però la sensazione è di avere di fronte qualcosa di nuovo , più simile a quanto visto con il Lilla anche in Champions , ormai due anni fa.

Zhegrova e la voglia di restare alla Juve

Nei giorni scorsi ha spiegato le motivazioni della sua permanenza dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, con zero gol e zero assist. «Sono davvero felice di essere qui, è un grande club e non posso che essere contento di compagni, società, mister e tutta la squadra. Per me è un privilegio farne parte, darò il meglio di me stesso ogni volta che scenderò in campo. Amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande. Quando mi hanno acquistato ero davvero felice, non volevo lasciarla in questo modo. Sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose. Fuori dalla lista? È una scelta di Spalletti, farò del mio meglio, rispetto ogni decisione. Abbiamo una grande squadra, giochiamo per vincere. Meglio dell'Inter? Non voglio parlare di questo, ma la Juventus è sempre meglio...». Parole buone anche per la tifoseria, che ora si attende che Zhegrova possa fare la differenza in più occasioni. Il suo spunto non è mai stato in discussione, certo è che il peso specifico deve crescere.