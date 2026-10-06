L'ombra di Conte su Spalletti: la Juve è più di un'ipotesi

Lo spirito di Antonio Conte aleggia. Sulla Serie A e sulla Premier, in una sorta di passo del gambero dovuto a chi eliminerà prima il proprio tecnico. «Un rientro in corsa? Se ne valesse la pena... - ha detto il tecnico in una intervista a The Athletic - Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c’è pressione, dove sai bene che non vai per partecipare».