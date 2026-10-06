L'ombra di Conte su Spalletti: la Juve è più di un'ipotesi

Il tecnico ha raccontato a 'The Athletic' il suo desiderio di tornare in pista e, oltre a un possibile approdo al Manchester United, c'è la suggestione bianconera
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Andrea Losapio
Andrea Losapio

4 min

Pubblicato il 06.10.2026, 07:44

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Lo spirito di Antonio Conte aleggia. Sulla Serie A e sulla Premier, in una sorta di passo del gambero dovuto a chi eliminerà prima il proprio tecnico. «Un rientro in corsa? Se ne valesse la pena... - ha detto il tecnico in una intervista a The Athletic - Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c’è pressione, dove sai bene che non vai per partecipare».

 

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Manchester United perfetto per Conte

La traduzione è abbastanza semplice: in Spagna, Germania o Francia non c’è spazio per Conte, in Inghilterra c’è un club perfetto nella descrizione come il Manchester United, con Carrick che traballa dopo i cinque punti raccolti in cinque partite, meno dieci dal City e sette dall’Arsenal, con la sensazione che possa esserci un altro anno di transizione. Probabilmente è la società top per il suo futuro, dopo gli anni al Tottenham e al Chelsea, considerando poi la tribuna scelta per l’intervista.

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