I numeri parlano per lui: perché McKennie è irrinunciabile per la Juve
McKennie da record. La trasferta di Cagliari di domenica sarà una tappa importante nella carriera di Weston perché lo proietterà al vertice di una classifica davvero speciale. Il texano, pronto a scendere in campo da titolare contro i sardi, diventerà lo juventino con più presenze dell’attuale rosa a quota 234, staccando così capitan Locatelli, ora ai box per il grave infortunio al ginocchio, che si trova a 233. La Juve ha quindi un altro leader, e non è una novità considerando l’importanza tattica e il peso specifico del centrocampista, ma ora ci sono anche le statistiche a certificare il suo status.
Nella rosa attuale, non ci sono altri che possono vantare una longevità tale come quella di McKennie e Locatelli, se è vero che il più “esperto” del gruppo alle loro spalle è Rugani con 157 presenze, seguito da Gatti con 139, Cambiaso con 134, Yildiz con 132 e Bremer con 128. Non solo, Wes è anche il giocatore con più gol realizzati della Juve di oggi, 27 come Yildiz, a conferma delle qualità del giocatore. Un jolly a tutto tondo, centrocampista soltanto sulla carta d’identità ma in realtà un centrocampista completo, capace di fare mille cose, tra cui segnare.
Sarà per questo che è tra i preferiti di Luciano Spalletti, che non rinuncia mai a lui e gli ha permesso di crescere ancora in questo ultimo anno, ma il discorso vale anche per gli allenatori che l’hanno preceduto, Allegri, Thiago Motta e Tudor. Così lo statunitense, arrivato a Torino nel 2020, è diventato sempre più centrale nello scacchiere bianconero tanto che la società l’ha blindato con il rinnovo fino al 2030.
Dove lo metti sta e fa sempre la cosa giusta
Piace ai tecnici, McKennie, perché dove lo metti sta e fa praticamente sempre la cosa giusta. «Lui conosce ogni angolo del campo: è mediano, centrocampista, trequartista, gioca dove gli pare» ha riassunto Spalletti. Wes infatti fa di tutto e lo fa bene, che sia una metà della coppia di centrocampisti davanti alla difesa, cha faccia la mezzala, il trequartista o l’esterno a tutta fascia, sia a destra, sia a sinistra.
Con la Juve in questi anni ha ricoperto una molteplicità di posizioni e sempre con la giusta efficacia: Thiago Motta lo sperimentò pure da “falso nove” a San Siro contro il Milan in un momento di emergenza. Non sarà un attaccante ma il texano ha il senso del gol e dell’inserimento in area avversaria, come dimostrano appunto i 27 centri finora realizzati in bianconero.
In questa stagione non si è ancora sbloccato ma è rimasto fuori quasi un mese per un problema muscolare rimediato alla prima di campionato. E da quando è tornato, contro il Nec, la Juve è cresciuta: non è certo un caso. Ecco il prossimo obiettivo in agenda, quindi: un gol per riproporre anche quest’anno l’esultanza in stile Harry Potter che lo contraddistingue, ma non solo. Perché ora nella classifica dei più presenti in bianconero ci sono a distanza ravvicinata Davids (235 caps), Capello (239), Szczesny (252), Sivori (253) e Lichtsteiner (258) da provare a raggiungere. Prima però c’è l’ostacolo Cagliari da saltare, in modo da aggiungere tre punti al record. ©riproduzione riservata
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