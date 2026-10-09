Nico Gonzalez rinnova con la Juve, ora è ufficiale: tutti i dettagli del contratto
La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: Nico Gonzalez ha rinnovato con la Juventus. Dopo la scorsa stagione passata in prestito all'Atletico Madrid, dunque, prosegue l'avventura dell'argentino in bianconero.
Juve, Nico Gonzalez rinnova con la Juve: è ufficiale
Di seguito la nota ufficiale con cui il club ha annunciato il rinnvo: "Nico Gonzalez e la Juventus proseguono insieme: è ufficiale il prolungamento di contratto che legherà il giocatore argentino al Club bianconero fino al 30 giugno 2030. L'accordo conferma la volontà di dare continuità al percorso iniziato nell’estate del 2024 con l'arrivo a Torino del classe 1998. Da allora, Nico ha collezionato 45 presenze complessive e 7 reti in bianconero, dando un contributo importante anche nell'avvio di questa stagione, che lo vede già a quota 2 gol in 5 apparizioni. Un profilo che garantisce al reparto avanzato imprevedibilità e soluzioni tattiche per affrontare una stagione ricca di impegni, abbinate a esperienza e personalità che lo rendono un elemento di riferimento prezioso per il gruppo, sia dentro che fuori dal campo. Congratulazioni, Nico!".
I numeri di Gonzalez con la Juve
Arrivato dalla Fiorentina nell'estate del 2024, Nico Gonzalez ha collezionato finora 45 presenze con la Juventus in tutte le competizioni, segnando 7 gol e fornendo 5 assist. Nella stagione 2025/26, invece, la parentesi in prestito all'Atletico Madrid.
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