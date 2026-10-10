Alajbegovic si prende la Juve: come Spalletti lo ha messo al centro del progetto

TORINO - Sulle ali di Alajbegovic . La Juve vuole riprendere subito a volare, fin da domani a Cagliari , all’alba del tour de force che condurrà alla prossima pausa di novembre : tra campionato ed Europa League non si sarà tempo per respirare , si giocherà ogni tre giorni e ci sarà bisogno di tutti. Di Kerim in particolare, il piccolo genio che dovrà accendere la Signora e mantenerla al vertice . La qualità del talento bosniaco è una delle frecce all’arco di Spalletti che punterà forte sul ragazzo arrivato in estate dal Bayer Leverkusen e strappato alla concorrenza fortissima del Chelsea . L’investimento è stato consistente - 30 milioni più 5 di bonus - ma sembra proprio che ne sia valsa la pena perché il diciannovenne ha già dato prova delle sue capacità . Basta riavvolgere il nastro e rivedere il suo primo gol in bianconero contro il Nec - un destro secco appena dentro l’area - o i ricami in dribbling , la postura da veterano con cui conduce le transizioni per rendersi conto di che cosa potrà diventare in prospettiva .

La Juve gli ha cucito addosso la maglia numero 17 per farlo crescere all’ombra del Dieci, quel Kenan Yildiz che è partito dalle giovanili bianconere ed è diventato leader della prima squadra in pochissimo tempo. L’idea è durata poco perché il gioiello turco si è fratturato il piede sinistro all’esordio a Frosinone e ora è ai box almeno fino a dicembre. Tradotto: spazio e campo ad Alajbegovic per il quale Spalletti aveva immaginato un decollo più morbido, senza troppe pressioni, step by step. L’emergenza infortuni ha cambiato le carte in tavola e accelerato il percorso di lancio del bosniaco (4 volte titolare nelle prime sei uscite stagionali), che ora avrà sempre più minuti e responsabilità.