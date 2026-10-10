Spalletti: "Alajbegovic crea lo shock temporale"

Alajbegovic si prende la Juve: come Spalletti lo ha messo al centro del progetto

Senza Yildiz, ancora infortunato, è la giovane stella Kerim che deve accendere i bianconeri
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Filippo Bonsignore
Filippo Bonsignore

4 min

Pubblicato il 10.10.2026, 08:21

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TORINO - Sulle ali di Alajbegovic. La Juve vuole riprendere subito a volare, fin da domani a Cagliari, all’alba del tour de force che condurrà alla prossima pausa di novembre: tra campionato ed Europa League non si sarà tempo per respirare, si giocherà ogni tre giorni e ci sarà bisogno di tutti. Di Kerim in particolare, il piccolo genio che dovrà accendere la Signora e mantenerla al vertice. La qualità del talento bosniaco è una delle frecce all’arco di Spalletti che punterà forte sul ragazzo arrivato in estate dal Bayer Leverkusen e strappato alla concorrenza fortissima del Chelsea. L’investimento è stato consistente - 30 milioni più 5 di bonus - ma sembra proprio che ne sia valsa la pena perché il diciannovenne ha già dato prova delle sue capacità. Basta riavvolgere il nastro e rivedere il suo primo gol in bianconero contro il Nec - un destro secco appena dentro l’area - o i ricami in dribbling, la postura da veterano con cui conduce le transizioni per rendersi conto di che cosa potrà diventare in prospettiva.

Juve, la probabile formazione di Spalletti per la partita contro il Cagliari
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La Juve gli ha cucito addosso la maglia numero 17 per farlo crescere all’ombra del Dieci, quel Kenan Yildiz che è partito dalle giovanili bianconere ed è diventato leader della prima squadra in pochissimo tempo. L’idea è durata poco perché il gioiello turco si è fratturato il piede sinistro all’esordio a Frosinone e ora è ai box almeno fino a dicembre. Tradotto: spazio e campo ad Alajbegovic per il quale Spalletti aveva immaginato un decollo più morbido, senza troppe pressioni, step by step. L’emergenza infortuni ha cambiato le carte in tavola e accelerato il percorso di lancio del bosniaco (4 volte titolare nelle prime sei uscite stagionali), che ora avrà sempre più minuti e responsabilità.

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