Perché Neto salterà Cagliari-Juve: gli insulti all'arbitro e quella squalifica con il Botafogo che non aiuta Spalletti
Alla ripresa, la Juventus dovrà fare a meno di Norberto Neto contro il Cagliari di Fabio Pisacane, in occasione della sfida in programma domani, domenica 11 ottobre, alle ore 20:45 all’Unipol Domus. Il neo portiere bianconero, arrivato per sostituire l'infortunato Grabara, non sarà a disposizione di Luciano Spalletti a causa di una squalifica incassata durante la sua ultima esperienza in Brasile con il Botafogo.
Juve, Neto squalificato: salta il Cagliari. Cosa è successo nell'ultima sfida con il Botafogo
Neto è stato espulso lo scorso 30 maggio nel corso della partita contro il Bahia, dopo aver rivolto pesanti insulti all’arbitro. L’episodio è avvenuto nel finale del primo tempo, quando il direttore di gara ha assegnato un calcio d’angolo agli avversari per una prolungata trattenuta del pallone da parte dell'estremo difensore (più di 8 secondi). La reazione di Neto, che secondo il referto arbitrale si era tramutata in epiteti come "Figlio di putt..., vaff... ragazzino" nei confronti del sig. Davi de Oliveira Lacerda, ha portato all’estrazione del cartellino rosso e alla successiva apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Inizialmente, il caso rischiava di comportare una sanzione più pesante ("offesa all'onore della terna arbitrale", fino a quattro giornate di squalifica), ma il Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva ha accolto la richiesta dei legali di Neto di ridurre la squalifica, derubricando il capo di imputazione in "offesa semplice". E quindi un solo turno di stop, da scontare proprio in occasione di Cagliari-Juventus, che per lui rappresenta il primo impegno ufficiale in calendario. Per l'esordio di Neto, tornato alla Continassa da svincolato, bisognerà dunque attendere: contro il Cagliari, Spalletti dovrà farne a meno ed affidarsi al tandem Vicario-Pinsoglio per quanto concerne la batteria dei portieri.
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