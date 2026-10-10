Spalletti, che frecciata a Zhegrova: "In due giorni ha cambiato la casacca da titolare a non titolare"

La Juventus torna in campo dopo la maxi pausa per le partite delle nazionali. La squadra di Spalletti sarà impegnata nella trasferta di Cagliari. Nella conferenza stampa alla vigilia, l'allenatore dei bianconeri ha parlato delle ultime tre settimane di sosta: "Ci sono dei pro e dei contro, come in tutte le cose. La gestione viene fatta in modo semplice in questi casi, con lunghi riposi per riuscire a ripristinare alcune cose che succedono nel periodo di partite ravvicinate. Si valutano le cose a livello individuale, personalizzando per gli elementi che sono rimasti". Sui vari nazionali rientrati: "Sono tornati tutti con la condizione mentale giusta, hanno sviluppato questi tre allenamenti nella maiera giusta. Abbiamo personalizzato il carico in base alle partite che avevano fatto. Noi siamo contenti di avere a disposizione i calciatori di questo momento e soprattutto della condizione che hanno".

Juve, le parole di Spalletti L'allenatore prosegue parlando del prossimo avversario, il Cagliari: "Pisacane e Giulini si sono meritati i punti che hanno, ma non la vittoria dello scorso anno contro di noi. Sappiamo che sarà una partita difficile. Loro volutamente ti concedono un po' di campo, ti invitano a fare la partita avendo calciatori che ribaltano bene l'azione. Mettono in luce anche dei potenziali top player che hanno. Bisognerà essere molto bravi, decisi e vivi. Se si lasciano spazi poi loro sanno come comportarsi". Tra i potenziali top player citati, c'è sicuramente Romano: "Quello che sta facendo è stato apprezzato, ma poi se devo fare complimenti li faccio ai miei calciatori. Come regista ne ho uno di livello: Douglas Luiz è un uomo squadra generoso con gli altri che qualche volta perdono di vista sè stessi". Poi la frecciata su Zhegrova: "Ha cambiato la casacca da titolare a non titolare in due giorni. Riguardo il minutaggio e poi ti dò un colpo di telefono".