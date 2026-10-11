Spalletti sull'espulsione: "Ho detto a Pisacane che sanno perdere tempo"

Dopo il pareggio per 1-1 tra Juventus e Cagliari, Luciano Spalletti ha commentato anche l'espulsione rimediata al termine della partita insieme a Fabio Pisacane. I due allenatori sono stati allontanati dopo essersi salutati in maniera particolarmente plateale al fischio finale. Spalletti ha spiegato così quanto accaduto ai microfoni di Dazn: "Non è successo niente, gli ho detto che sono bravi e che giocano bene, ma sanno anche perdere tempo. Lui mi ha risposto: 'Cosa vuol dire tempo?' e ci ha buttato fuori. Tutto abbastanza normale".

Serie A Che scintille tra Spalletti e Pisacane a fine partita! Rosso per entrambi Guarda la gallery Spalletti, il commento dopo Cagliari-Juve L'allenatore bianconero ha poi continuato: "Kolo Muani meglio con qualcuno accanto? Al 25' con McKennie a sinistra nel primo tempo, Gonzalez ha fatto la stessa cosa di Woltemade. Anzi, Nico è il giocatore più forte di testa che abbiamo, è una seconda punta. Prima punta Kolo con lui seconda punta per invertirsi, infatti mi è piaciuto molto perché diventa difficilmente marcabile. Dal punto di vista mio non mi gioco il risultato della partita, io mi gioco il finir bene una carriera perché ormai ho 70 anni quasi. Non penso al risultato, che manca, ma c'è stata la prestazione. Se si gioca così se ne vincono tante".