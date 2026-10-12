Malagò ammette: "Bianchedi la scelta giusta, ma ho sbagliato i tempi"

"Diana Bianchedi era la persona giusta per quel ruolo, ma ho sbagliato i tempi". Il commissario della Figc Giovanni Malagò torna sulla decisione di promuovere la vicepresidentessa del Coni come capodelegazione della Nazionale. "Io sono straconvinto che Diana Bianchedi sia la persona che più di tutte può rappresentare il ponte culturale tra il calcio e gli altri sport, in termini valoriali e in termini della sua storia professionale, del curriculum sportivo e imprenditoriale. Ho sbagliato il timing".

Malagò e la scelta di puntare su Bianchedi

Malagò spiega la scelta Bianchedi e torna indietro di due mesi: "Quando io ho chiesto, chiamando tutte le persone interessate e nessuno può dire il contrario, eravamo nel mese di agosto quando tutto era fermo", ha spiegato il commissario della Figc nel corso di Radio Anch'io Sport su Radio Uno. "Non era partito il campionato, era finito il Mondiale.

L'aspetto temporale e gli errori

"Probabilmente questa cosa è stata interpretata anche dal mondo dei media come un sasso nello stagno, come una provocazione e questo mi ha creato oggettivamente un casus belli - ha concluso Malagò - che secondo me non era giusto. Però ho imparato che nella vita, anche nelle decisioni che hanno logica, l'aspetto temporale è fondamentale".