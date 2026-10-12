Esulta, provoca e simula, Tacchinardi contro Mina: "Giocatori della Juve, difendetevi da soli!"

Sportività? Una parola mezza sconosciuta per Mina, difensore del Cagliari, che contro la Juve è stato protagonista di una gara segnata da esultanze provocatorie, spinte e simulazioni. Tutte strategie utili per innervosire gli avversarsi e cercare di vincere la partita con qualsiasi mezzo a disposizione, anche quelli che non strizzano l'occhio al fair play. La partita "sporca" e gli atteggiamenti del centrale colombiano sono stati analizzati nel dettaglio durante la trasmissione televisiva Pressing, in onda sulle reti Mediaset. Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ha detto la sua dopo il pareggio in Sardegna, dando tra l'altro un consiglio ai giocatori bianconeri in vista delle prossime partite.