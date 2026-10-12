Spalletti su Zhegrova: "È uno di quelli che ha cambiato casacca"

Esulta, provoca e simula, Tacchinardi contro Mina: "Giocatori della Juve, difendetevi da soli!"

L'ex centrocampista bianconero vuole vedere più carattere in campo: "Non c'è sempre Spalletti...". Tutti i dettagli  
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2 min

Pubblicato il 12.10.2026, 11:04

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Sportività? Una parola mezza sconosciuta per Mina, difensore del Cagliari, che contro la Juve è stato protagonista di una gara segnata da esultanze provocatorie, spinte e simulazioni. Tutte strategie utili per innervosire gli avversarsi e cercare di vincere la partita con qualsiasi mezzo a disposizione, anche quelli che non strizzano l'occhio al fair play. La partita "sporca" e gli atteggiamenti del centrale colombiano sono stati analizzati nel dettaglio durante la trasmissione televisiva Pressing, in onda sulle reti Mediaset. Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ha detto la sua dopo il pareggio in Sardegna, dando tra l'altro un consiglio ai giocatori bianconeri in vista delle prossime partite. 

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Il pensiero di Tacchinardi dopo Cagliari-Juve 

"I giocatori non hanno bisogno di un allenatore che li deve sempre difendere. Possono e devono farsi rispettare in campo. Non che c'è sempre Spalletti che deve andare a difenderli. I calciatori ci possono mettere qualcosa in più...", ha detto Tacchinardi senza troppi giri di parole. In sintesi, l'ex centrocampista ha detto a Bremer e compagni di difendersi da soli all'interno del rettangolo verde.   

 

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