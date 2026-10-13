I tormenti di Spalletti, la Juve sotto pressione dopo l’ennesimo pareggio: il retroscena sul clima alla Continassa

L ’incompiutezza della Juve lo tormenta. Si macera e si consuma Lucio , cercando solidità senza riuscire a trovarla. È successo tante, troppe volte. Partite buttate via. La fatica svanisce per l’incapacità manifesta dei bianconeri di portare a casa il risultato . Sembra di rivedere il film del campionato passato. La Champions svanita quando il traguardo sembrava raggiunto. A Cagliari un altro pareggio , l’undicesimo in 35 partite di Serie A dallo scorso novembre, il secondo quest’anno dopo l’1-1 con il Milan e il crollo al Mapei con il Sassuolo. Meno 5 da Inter e Lazio, è già un divario consistente alla sesta giornata .

Le difficoltà della Juve

La notte in Sardegna ci consegna le difficoltà oggettive della Signora. Sarebbe un errore fermarsi alla lite con Pisacane e al cartellino rosso. C’è qualcosa di più profondo. «Non mi gioco il risultato di una partita, ma il finir bene una carriera. Ho quasi 70 anni» ha ammesso Lucio in uno slancio di sincerità. Per un allenatore del suo calibro, è sorprendente constatare la mollezza di una Juve a cui manca l’anima tradizionale. Tiene palla, controlla il gioco, non morde, concede, insegue, fatica ad azzannare le partite, lascia punti per la strada, un’enormità.

Spalletti sotto pressione

Spalletti è un’anima in pena perché sente il tempo passare e si moltiplicano le occasioni sciupate. Il traguardo Champions, quest’anno, è un obbligo. Si comincia ad avvertire la pressione a cui aggiunge il personale carico emotivo. «Condannati a vincere» diceva prima di volare a Cagliari. Non allena gli alibi, altrimenti parlerebbe delle assenze di Locatelli, Thuram e Yildiz. Un macigno. La Signora, dopo l’esonero in Nazionale, era e resta l’ultima chance per chiudere in bellezza la carriera. Ecco dove nascono i suoi tormenti. Pensava di volare, è inchiodato al punto di partenza.