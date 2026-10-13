Spalletti salta la Lazio (ma non è lui il problema della Juve)

Squalificato per un turno, l'allenatore non andrà in panchina contro i biancocelesti. "Mi gioco la fine della carriera", ha sbottato a Cagliari, consapevole di quanto ardua sia l'impresa di rilanciare la squadra che ha cambiato 6 allenatori in 6 anni