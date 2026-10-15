Conceiçao non accetta il cambio: pugni alla panchina e diverbio con lo staff di Spalletti

Non era stato tra i migliori, ma neanche tra i peggiori in una prestazione della Juventus fin lì abbastanza sotto tono, eppure al 64' del match con il Celta , Spalletti ha scelto di sostituirlo con Nico Gonzalez . Apriti cielo, Conceiçao non la prende bene e in casa bianconera si profila un nuovo caso.

I pugni alla panchina e il diverbio con lo staff di Spalletti

Sempre focoso, Francisco Conceiçao è perè stavolta andato un po' troppo oltre al momento della sostituzione operata da Spalletti nel corso del match di Europa League tra Celta e Juventus. Dopo aver lasciato il campo, infatti, il figlio di Sergio, ex tecnico del Milan e campione d'Italia con la Lazio, ha dato in escandescenze, prima colpendo ripetutamente la panchina con dei pugni, per sfogare la frustrazione, poi battibeccando con un membro dello staff di Spalletti, avvicinatosi per calmarlo, infine rientrando negli spogliatoi.

L'episodio si è svolto nel giro di pochi secondi, ma certamente porterà con sé qualche strascico a livello disciplinare, visto che il portoghese si era mostrato insofferente già a Cagliari, in campionato, quando era stato sostituito all'intervallo.

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