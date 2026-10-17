Spalletti elogia la Lazio: "Gattuso è il più bravo tra tutti noi". Poi torna sul rosso insieme a Pisacane

"Lazio squadra pericolosissima"

Spalletti è completamente concentrato sul match con i biancocelesti e apre così la sua conferenza stampa: "Io partirei dalla Lazio, va sottolineato il lavoro di Gattuso per quelli che erano i discorsi che si facevano inizialmente. È stato il più bravo in questo inizio con Alvini e Pisacane. Ha una quadratura e poi ha singoli come Frattesi che è dirompente. Io lo conosco bene e sa fare tante cose. La Lazio è una squadra pericolissima e dovremo essere bravi e forti nelle scelte che faremo".

"Non avete idea di come si recupera"

Sul fatto di giocare di domenica nonostante il match in trasferta di giovedì per l'Europa League, Spalletti spiega: "Il recupero è partito alle 4 e 30 del mattino. Il giorno dopo abbiamo fatto solo una ricognizione perché c'è chi non dorme in aereo. Dal punto di vista fisico non abbiamo fatto niente né ieri né oggi. Si elencano le cose che devono avere presenti e immaginarsi. La partita non inizia quando fischia l'arbitro. Quello che diventa differente è che voi non avete idea di come si recupera".