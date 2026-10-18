Spalletti: "Juve inferiore, molti atteggiamenti non mi sono piaciuti"

"Senza ritmo, idee e corsa. Senza disponibilità. Fragili nelle reazioni ai duelli persi. Molti atteggiamenti non mi sono piaciuti". Così Luciano Spalletti in diretta su Dazn dopo Juve-Lazio 0-3 , gara valida per la settima giornata di Serie A .

Il tecnico dei bianconeri, squalificato e sostituito da Domenichini , non si è sottratto all'intervista postagara. E non ha usato giri di parole: "Sicuramente è stata una Juventus inferiore alla Lazio , che non ha avuto il pallino del gioco e idee su dove portare la partita. Difficile anche darsi spiegazioni, perché noi non abbiamo fatto più niente dalla partita di giovedì . Siamo tornati alle quattro e mezza di notte e, concordi con i nostri professionisti della performance, abbiamo deciso di far recuperare i ragazzi. Ho cercato di cambiare, sei giocatori dall'inizio, ma siamo stati lenti di gambe e testa. Nel calcio gli avversari si vedono, il pallone si vede. Se arrivi tardi poi non ci sono tattiche, sistemi di gioco. Se non ci si mette un po' di ritmo, un po' di cuore nelle situazioni, un po' di roba che si trova frugandosi dentro...".

Spalletti dopo Juve-Lazio: "Alcuni giovani di oggi lottano, altri si lasciano cadere alla prima spallatina"

Spalletti ha poi aggiunto: "L'importante è farla vedere una reazione, non lasciarsi abbandonare agli eventi. È una questione di carattere. Il nostro futuro non ce lo giochiamo sulla buona sorte, ma sulla nostra volontà. Siamo costretti a impararla questa cosa e a saperla riconoscere. Alcuni giovani di oggi lottano, altri alla prima spallatina si lasciano cadere per terra. Fa sempre parte di quello che è il carattere della persona".

Spalletti: "Sorpreso dalla prestazione, bisogna andare a modificare qualcosa"

Spalletti ha concluso: "Come si parla con la squadra o la metodologia di lavoro: qualcosa bisogna andare a modificarla. Sono rimasto sorpreso dalla prestazione, devo pensarci bene. Il modo di parlare con la squadra è sempre stato lo stesso: voglio condivisione, dialogo, un buon rapporto con i calciatori. Ho sempre fatto così. Dovrò andare ad auto-analizzare il rapporto con la squadra, che è bello e sincero. Loro si rendono conto, da soli, che quello che abbiamo fatto oggi non va assolutamente bene".