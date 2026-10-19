Grossi guai per Spalletti: Luciano sente l'eco degli spifferi su Antonio Conte. Si rassegni...

A otto punti dalla vetta , alla seconda sconfitta in sette partite , malmenata dalla Lazio allo Stadium , superata in classifica anche dal Frosinone, la Juventus ha una serie di gravi problemi da risolvere che sono più cogenti delle “simpatie selettive” di Luciano Spalletti , allenatore che comincia ad accusare il nervo di una situazione delicata e non preventivabile. E che, soprattutto, sente l’eco degli spifferi su Antonio Conte insinuarsi tra i corridoi della Continassa: si rassegni, Lucio, se l’andazzo è questo sarà la colonna sonora del suo autunno caldo.

I problemi, dicevamo: sono la consistenza della squadra (verrebbe da dire del progetto), l’efficacia del gioco, l’incapacità finalizzativa, la mediocrità delle alternative in panchina. E anche le scelte iniziali, non sempre indovinate dal profeta di Certaldo. Le molte assenze illustri, una su tutte quella di Yildiz, sono una evidenza grande e grossa ma non devono diventare un alibi. Del resto, nemmeno i più integralisti tra i tifosi bianconeri ormai credono a certe chiacchiere: ieri sera si sono sfogati fischiando e contestando. Antipatie selettive, le loro.

Come spesso è accaduto la scorsa stagione, come di recente è successo a Cagliari e a Vigo, la Juventus si è ritrovata sotto alla prima chance costruita e capitalizzata dagli avversari. La ripetitività della situazione non può essere sempre questione di sfiga, evidentemente c’è anche parecchio altro. Nello specifico della rete di Provtsgaard, si è trattato della distrazione di due insospettabili (Bremer e Lucumi), più in generale dell’incapacità di organizzare la manovra in maniera fluida, quindi di creare occasioni da gol e poi di sfruttarle.

Kolo Muani continua a non essere un centravanti e senza una ‘spalla’ adeguata che gli regali spazi e libertà emergono ancora di più le sue carenze. Non a caso ha fatto meno peggio quando è entrato Woltemade, un altro che non sa cosa significhi la parola bomber. Ma il problema dei bianconeri non è stato solo lo strapagato francese, perché si può continuare a lungo con gli errori e le omissioni: ad esempio il pessimo Sarr, lo scolastico Douglas Luiz dominatore incontrastato dei passaggi in orizzontale, e l’acerbissimo Alajbegovic sono state le evidenze negative del primo tempo. Con l’aggiunta dell’inconcludente Nico Gonzalez, sia schierato sotto punta o esterno. Si potrebbe continuare con gli imbarazzi della ripresa, perché da tre schiaffoni presi in casa non si salva nessuno. Nemmeno la pia illusione che di qui a poco la Juventus possa tornare a essere Juventus.

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