Tacchinardi durissimo sulla Juve: "Imbarazzante, Spalletti non ha migliorato niente"

Tacchinardi durissimo su Spalletti: "Juve senza identità, non vedo una squadra migliorata"

Nel dopo gara di Juventus-Lazio, durissimo il commento di Alessio Tacchinardi sulla gestione Spalletti nello studio di Pressing su Sportmediaset: "Si è persa. Una Juve onestamente stasera imbarazzante. Penso che sia mentalmente che fisicamente, pur avendo giocato giovedì, sia una squadra molto scarica. Ma andiamo al nocciolo: ormai ad un anno dalla cura Spalletti, non vedo una grande identità, non vedo una squadra migliorata, quindi non so se la società farà bene o no a fare delle valutazioni. Questa squadra, l'andazzo verso cui sta andando, è veramente negativo. La Juve più brutta dell'anno di gestione Spalletti", ha sottolineato l'ex centrocampista bianconero.