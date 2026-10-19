Tacchinardi durissimo sulla Juve: "Imbarazzante, Spalletti non ha migliorato niente"
Notte fonda per la Juventus di Luciano Spalletti, sconfitta ieri all'Allianz Stadium dalla Lazio di Gennaro Gattuso. Il day after è ancora più pesante del ko per i bianconeri, tra riflessioni e commenti durissimi sulla pessima prestazione messa a referto nel posticipo domenicale della settima giornata di Serie A. Tra questi, anche quello dell'ex centrocampista Alessio Tacchinardi, da sempre molto legato alla Vecchia Signora. Analisi spietata, senza utilizzare particolari giri di parole.
Tacchinardi durissimo su Spalletti: "Juve senza identità, non vedo una squadra migliorata"
Nel dopo gara di Juventus-Lazio, durissimo il commento di Alessio Tacchinardi sulla gestione Spalletti nello studio di Pressing su Sportmediaset: "Si è persa. Una Juve onestamente stasera imbarazzante. Penso che sia mentalmente che fisicamente, pur avendo giocato giovedì, sia una squadra molto scarica. Ma andiamo al nocciolo: ormai ad un anno dalla cura Spalletti, non vedo una grande identità, non vedo una squadra migliorata, quindi non so se la società farà bene o no a fare delle valutazioni. Questa squadra, l'andazzo verso cui sta andando, è veramente negativo. La Juve più brutta dell'anno di gestione Spalletti", ha sottolineato l'ex centrocampista bianconero.
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