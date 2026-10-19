La notte di fuoco della Juve, botta e risposta davanti alle telecamere tra Bremer e Spalletti: cosa è successo dopo la Lazio

Juve, le dure parole di Bremer

Così Bremer: "Abbiamo fatto una brutta partita, stiamo un po' male come è normale che sia, soprattutto quando indossi la maglia della Juve. Dobbiamo rivedere gli errori e ripartire perché non c'è tempo. Noi giochiamo bene e abbiamo avuto possibilità di fare gol ma quando non lo fai è una delusione. Dobbiamo concretizzare di più perché poi loro vengono giù una volta, segnano e cambiano la partita. Se i giocatori della Juve non mettono nulla in campo e manca personalità? Il mister ci dà le indicazioni ma poi scendiamo noi in campo. In campo giochiamo in 11 più 5, ma non posso prendere tutti in braccio. Poi lì è questione di carattere. Io arrivo fino a un certo punto, poi lì c'è chi sente i fischi e si nasconde e ha paura. Abbiamo tanti giocatori nuovi e giovani, se si paragona questa Juve a quella degli anni fa è diversa. Dobbiamo conviverci. Non sto puntando il dito, ma ognuno ha il suo carattere. C'è chi quando le cose vanno male viene fuori, e chi si nasconde e ha timore".