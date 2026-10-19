"E il tacco e la punta...", il gesto di Kalulu sul 2-0 per la Lazio che ha fatto infuriare i tifosi della Juve

Ricordate quando nell'agosto del 2009 Luciano Spalletti , allora allenatore della Roma, in conferenza stampa si infuriò contro chi in campo si lasciava tentare da preziosismi fuori luogo? Pensate, lo sfogo ("E il tacco, e la punta, e il titolo") arrivò proprio al termine di una partita persa dai giallorossi contro la Juve per 3-1 all'Olimpico . Il cerchio della vita ha portato, 17 anni dopo, i tifosi bianconeri a prendersela in modo piuttosto duro con il difensore Kalulu , protagonista di un gesto considerato troppo lezioso in una partita, quella contro la Lazio, che la Juve stava perdendo per 2-0 all'87'.

Il colpo di tacco di Kalulu fa infuriare i tifosi della Juve sui social

Nel breve filmato si vede il difensore francese esibirsi in un colpo di tacco per liberarsi del pallone sull'aggressione di Pedraza. Il tentativo, ovviamente, non era provocatorio ma dettato dalla necessità di uscire da una situazione di difficoltà chiedendo l'aiuto di McKennie. Chiaramente, però, i tifosi della Juve non l'hanno presa benissimo e hanno accusato il francese di specchiarsi troppo in un momento decisamente poco adatto. Un gesto fuori luogo, insomma. "Quando ho visto questa cosa mi sono alzata e me ne sono andata via", ha scritto un'utente. "Guardate cosa fa Kalulu sul 2-0 per la Lazio, ma vi sembra una scelta intelligente?", ha scritto un altro tifoso della Juve. Insomma, non propriamente una serata da ricordare per tutto il popolo bianconero.