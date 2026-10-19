Lussazione alla spalla per Conceiçao: quante partite salta con la Juve
Si ferma Conceiçao. All'indomani della pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio e i conseguenti fischi dell'Allianz Stadium, la Juventus è costretta a fare a meno del suo numero 7. Il giocatore ha svolto degli accertamenti dopo il problema alla spalla accusato nel finale della partita, che hanno evidenziato una lussazione gleno-omerale. Spalletti dovrà così fare a meno del portoghese per le prossime sfide.
Juve, lussazione alla spalla per Conceiçao
Il comunicato con cui la Juventus ha esplicitato le condizioni di Conceiçao: "A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".
I tempi di recupero
Conceiçao ha subito l'infortunio alla spalla negli ultimi minuti della partita con la Lazio, in cui è subentrato al 67' prendendo il posto di Douglas Luiz. La Juventus punta a riavere il giocatore al rientro dopo la sosta di inizio novembre. Spalletti, così, dovrà fare a meno dell'esterno per le prossime sei partite: contro il Rennes e l'AZ in Europa League giovedì, le gare di campionato contro Lecce, Genoa, Napoli e Fiorentina in Serie A.
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