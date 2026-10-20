Su Spalletti la Juve fa scudo. E Bremer si scusa

TORINO (dall'inviato) - La Juve per ora non lo discute, lo protegge e lo assiste nel modo giusto , senza entrare nello spogliatoio. Toccava a Spalletti e allo staff tecnico confrontarsi con il gruppo, come è accaduto ieri alla Continassa dopo il crollo con la Lazio . Tre gol al passivo, i fischi dello Stadium. Brutto ko, il secondo in sette giornate di campionato e la nuova dirigenza del club bianconero lo ha detto e ripetuto mille volte. Nel calcio servono tempo, continuità di lavoro e programmazione . L’ad Carnevali non ha cambiato idea, Massara idem. Non hanno mai pensato a Conte , l’ombra riproposta in modo naturale dal popolo bianconero e dai social.

La Juve fa da scudo a Spalletti

Elkann e la Juve sono dalla parte di Spalletti, convinto di tirare fuori Madama da un momento complicato. Gli servirà mettere in fila qualche vittoria, è ovvio, per arrivare saldo alla sosta. Torino vive male i risultati per tradizione e pregiudizi. La Signora è condannata a vincere per diritto divino, anche quando non ha i calciatori per dominare. Prendete Taylor, acquistato da Lotito a gennaio. Spalletti sognava una mezzala come l’olandese da mettere accanto a Locatelli un anno fa. Sono venuti meno i pilastri del centrocampo, mancano solidità, equilibrio e compattezza. Si è rotto Thuram, Koopmeiners non ha mai ingranato. Resta McKennie, cugino di terzo grado del fantastico incursore di pochi mesi fa, sgonfiato dal Mondiale americano. L’equivoco centravanti, Kolo non è un classico 9, Yildiz si è fratturato un piede alla prima di campionato. Di tutto sta succedendo.