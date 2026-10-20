L'ombra di Conte su Spalletti: i tifosi lo invocano sui social ma Carnevali e Massara...

Sui social è quasi un plebiscito, nel mondo reale la linea è differente. La Juve punta su Spalletti e non ha intenzione di cambiare direzione, i tifosi sul web invece invocano la rivoluzione con Antonio Conte come nuovo allenatore. Del resto sui social va così: ci si lascia trasportare dall'onda emotiva del momento, non si guarda al futuro, tantomento al domani. Conta solo l'oggi e l'oggi in casa Juve non è meraviglioso. La squadra non gira ancora come dovrebbe e la sconfitta contro la Lazio in casa (con tanto di sciarpe date alle fiamme in curva dopo la partita, come si vede in un filmato apparso sui social) ha acuito un nervosismo (eufemismo) dilagante nella tifoseria. Conte viene visto come l'uomo della provvidenza , il tecnico capace di riportare il dna vincente dentro questa squadra come già riuscì a fare in passato. Ad onor del vero c'è anche chi non gli ha perdonato la sua scelta di allenare l'Inter . Ma chi lo vede come un traditore è una piccola minoranza. Gran parte dei tifosi lo rivorrebbero alla Continassa già da domattina.

Carnevali e Massara puntano su Spalletti, altro che Conte

Usciti dal mondo dei social, però, la situazione è differente. Perché nel mondo reale, quello dei conti che devono tornare e della programmazione a lungo termine, c'è una società che ha puntato su Luciano Spalletti nella scorsa stagione e non ha alcuna intenzione di cambiare strada. L’ad Carnevali non ha cambiato idea, Massara idem. Tutti sono con Luciano. Non si è mai pensato a Conte che quindi resta un’ombra ingombrante riproposta in modo naturale dal popolo bianconero e dai social. Elkann e la Juve sono dalla parte di Spalletti e il tecnico è convinto di tirare fuori la squadra da questo momento complicato. La sosta è ancora a distanza di sicurezza ma servirà arrivarci con parecchie vittorie e un umore finalmente positivo. Vincere aiuta a vincere, mai detto fu più appropriato in questo momento in casa Juve.