Lucio e ombre

Juve, Spalletti per il rilancio medita sull’attacco pesante: Kolo Muani con Woltemade

Contro il Rennes entrambi in campo, il tecnico ci pensa. C’è bisogno di gol
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Filippo Bonsignore
Filippo Bonsignore

4 min

Pubblicato il 21.10.2026, 08:45

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Aria di Europa League, aria di gol. Finora la coppa è stata l’isola felice della Juve, in crisi in campionato ma leader della maxi classifica del torneo continentale con due vittorie su due partite, contro Nec e Celta Vigo, e il miglior attacco con 7 reti, insieme al Besiktas dell’ex Vlahovic, e adesso intende mantenere questa velocità di crociera per lasciarsi alle spalle i dolori italiani. C’è il Rennes all’orizzonte e non c’è altra medicina che il successo per rimettersi in carreggiata e ritrovare serenità. Aria di Europa League, aria di gol, quindi. E lo sguardo non può che andare là davanti, dove Kolo Muani e Woltemade restano sotto i riflettori, anche perché contro la Lazio per la prima volta in stagione la Signora è rimasta a secco. Tocca soprattutto a loro caricarsi sulle spalle la Juve, che deve fare i conti con l’assenza di lunga data di Yildiz e ora anche di Conceiçao; di fatto, i due esterni-fantasisti attorno ai quali era stato costruito il progetto spallettiano del 4-2-3-1. Adesso c’è emergenza prolungata e Lucio sta rivedendo i piani per esaltare al massimo gli interpreti rimasti. L’approdo più semplice è l’attacco “pesante” con Randal e Nick insieme dal via, idea che coinvolge anche Nico Gonzalez, jolly offensivo che è destinato a rientrare nelle rotazioni come attaccante, e non più solo come trequartista o esterno, perché è di fatto la prima e unica alternativa nel ruolo ai due compagni. La formula Kolo più Wolte non ha funzionato contro la Lazio; il motore bianconero si è inceppato a livello complessivo e anche loro ne hanno ovviamente risentito. Il francese è stato unico riferimento avanzato nel primo tempo contro i biancocelesti senza trovare il guizzo o lo spiraglio giusti; a inizio ripresa Spalletti ha aggiunto al suo fianco il gigante di Brema ma stavolta senza gli effetti speciali che si erano avuti a Cagliari e a Vigo. Nessun gol, nessuna rimonta. Soltanto un’occasione per Woltemade - destro a lato dopo una volata a sinistra di Kolo Muani - e un colpo di testa di Randal su cross di Nick, finito alto sulla traversa. Poco, insomma, rispetto agli auspici. 

Le statistiche in attacco: la Juve con due attaccanti

Ora è di nuovo tempo di Europa League, al momento il terreno di caccia preferito dei due attaccanti juventini, che in campionato viaggiano ancora a corrente alternata. Woltemade, per capirsi, ha fatto centro in entrambe le partite giocate sul palcoscenico continentale con la Juve: rigore contro il Nec e zampata vincente a Vigo per il pari, prima della rete del ribaltone di Kolo Muani. Domani andrà a caccia del tris e sarebbe un passo importante perché aggiornerebbe anche le statistiche del club bianconero. Solo due giocatori infatti sono andati a segno nelle loro prime tre presenze con la Signora nelle principali competizioni europee: Roberto Baggio nel 1990 e Darko Kovacevic nel 1999. Kolo Muani, dal canto suo, non è da meno perché ha sì fatto meglio del compagno in campionato, segnando a Cagliari, e in Europa League ha firmato l’importantissimo successo sul Celta Vigo la scorsa settimana, con il colpo di testa da tre punti in pieno recupero. In generale, l’ex Psg ha preso parte a cinque gol (4 reti e un assist) nelle sue ultime cinque presenze tra Champions League ed Europa League, tanto quanto aveva fatto nelle precedenti 22 presenze europee tra Tottenham, Juventus e Paris (3 gol e 2 assist). Spalletti auspica di poter continuare a cavalcare l’onda positiva. 

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