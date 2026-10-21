Juve in crisi, nostalgia Yildiz: ecco quando può tornare

«La gioia è nel percorso», ha scritto ieri sui social. In questa stagione, Yildiz ha giocato soltanto a Frosinone, all’esordio in campionato, e proprio in quell’occasione ha subito la frattura del quinto metatarso del piede sinistro . Si è reso quindi necessario l’ intervento chirurgico di osteosintesi , eseguito il 31 agosto ad Augusta, in Germania, presso la Hessingpark Klinik. Da quel giorno è iniziata la lunga rincorsa; tempo stimato di assenza: almeno tre mesi. L’orizzonte si è spostato quindi a inizio dicembre, periodo nel quale Luciano Spalletti auspica di riabbracciare il suo leader tecnico.

Il percorso di Yildiz verso il rientro

Yildiz ha svolto la prima parte della riabilitazione in Germania, a Ratisbona, e lo scorso 25 settembre è tornato a Torino per completare il percorso con lo staff medico bianconero. Un impegno costante, quotidiano, che vede Kenan fare la spola tra il centro sportivo e il JMedical per svolgere un programma personalizzato fatto di fisioterapia, lavoro mirato per il mantenimento del tono muscolare e per il recupero della funzionalità del piede. Tutto viene svolto con la massima prudenza, senza forzare i tempi ma assecondando i progressi. La Juve ha estremo bisogno di Yildiz e Kenan ha una voglia grande così di tornare protagonista il prima possibile ma serve massima cautela, serve prendersi tutto il tempo necessario per tornare al 100%. Le previsioni indicano l’inizio di dicembre come il momento buono per rivedere il Dieci in campo, anche se non c’è ancora naturalmente una data precisa. C’è comunque un tratto di strada da percorrere e porterà alla graduale ripresa dell’attività agonistica e poi al ritorno in gruppo. Per riabbracciare Yildiz.