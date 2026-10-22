Spalletti e il dialogo nello spogliatoio della Juve: il Rennes ora è un banco di prova

TORINO - Non c’è altra strada per la Juve direbbe Spalletti, ispirandosi al Giulio Cesare di Shakespeare, e non si tratta di dividere tra uomini forti o deboli per stabilire il destino di cui si è protagonisti. Questi sono. La Signora, senza sofismi o distinzioni perché è modesta nel complesso, deve tirarsi fuori dalla crisi con le risorse disponibili, una buona dose di umiltà e la compattezza necessaria per tenere la barra dritta dentro l’emergenza. Lucio si è messo in discussione nel senso dell’ascolto e nel tentativo di sondare il pensiero dei calciatori, non perché covasse l’ipotesi delle dimissioni o volesse verificare la fiducia nei suoi confronti, secondo il “kit” (stavolta non menzionato perché non si è presentato in modalità battaglia) delle formulette mediatiche. Va conosciuto bene per interpretarne il frasario contorto e la sincerità. Non è sprovvisto di autocritica o di capacità di analisi, tanto più quando deve responsabilizzare il gruppo. Dopo il crollo con la Lazio, il dialogo aperto con lo spogliatoio lo ha rinfrancato. Tutti hanno parlato e sono convinti di doverci mettere qualcosa (o molto) di più. C’è sintonia di opinioni.

Juventus Sguardi persi nel vuoto e fischi assordanti: la delusione della Juve travolta dalla Lazio Guarda la gallery Cosa serve alla Juventus Per questo motivo, il tecnico è apparso molto sereno, anche se le parole hanno un peso limitato e le vere risposte toccano al campo, giudice inesorabile. "Prima di pensare alla tattica e ai sistemi di gioco, bisogna tirare fuori la voglia, la fame, il ritmo, altrimenti è inutile parlarne" diceva nel post-Lazio. L’Europa League, dunque, vale come occasione per riannodare i fili del discorso e tradurre la reazione sul campo. Il cammino, da qui alla finale di Francoforte, resta lunghissimo, ma battere il Rennes dopo Nec e Celta Vigo, significherebbe restare al comando, dando una prospettiva rassicurante alla classifica. Il torneo è una possibile scorciatoia per la Champions. La Signora deve costruire la base, allentando le tensioni del campionato, dove il ritardo è già notevole.