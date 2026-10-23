Allarme Juve, lesioni per Celik e Nico Gonzalez: il bollettino medico dopo il Rennes
Allarme Juve, lesioni per Celik e Nico Gonzalez: il bollettino medico dopo il Rennes. Non c'è pace per il club bianconero, alle prese con nuovi infortuni in quella che si conferma essere una stagione travagliata dal punto di vista degli intoppi di natura fisica. Non arrivano buone notizie dall'infermeria a margine del pari casalingo (2-2) contro il club francese nella terza giornata della Fase Campionato di Europa League.
Infortuni Celik e Nico Gonzalez: come stanno e quando rientrano. Il comunicato della Juve
Il comunicato della Juve: "Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi". Celik e Nico Gonzalez dovrebbero essere indisponibili fino a dopo la prossima sosta per le nazionali (dal 9 al 17 novembre).
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