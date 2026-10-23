Allarme Juve, lesioni per Celik e Nico Gonzalez: il bollettino medico dopo il Rennes

Infortuni Celik e Nico Gonzalez: come stanno e quando rientrano. Il comunicato della Juve

Il comunicato della Juve: "Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi". Celik e Nico Gonzalez dovrebbero essere indisponibili fino a dopo la prossima sosta per le nazionali (dal 9 al 17 novembre).