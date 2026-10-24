Alla Juve manca Locatelli: spesso criticato, ma fondamentale per Spalletti

Non è più Loca la Signora. È un’altra Juve , totalmente diversa rispetta a quella che aveva chiuso tra i rimpianti al sesto posto, pagando (non a caso) i dolori di Khephren Thuram e Yildiz sul finire del campionato. Il centrocampista francese si è operato al ginocchio, il fuoriclasse turco si è fratturato un piede alla prima giornata e il colpo di grazia, devastante come preventivato, è arrivato con il ko del capitano.

Locatelli era l’architrave su cui Spalletti aveva costruito, dal novembre 2025 a maggio, i suoi primi sette mesi di lavoro alla Continassa . Gli aveva consegnato le chiavi della Juve , riportandolo al top. Una pedina essenziale, anzi fondamentale, per gli equilibri tattici e la capacità di verticalizzare il gioco, dote assai spiccata rispetto a Douglas Luiz , abituato ai passaggi per linee orizzontali. Loca si appoggiava a Vlahovic oppure a David , poco concreto sotto porta ma bravo a cucire il gioco e toccare di sponda. I bianconeri hanno perso la spina dorsale e il riferimento principale del centrocampo, quello deputato a tenere incollati i reparti, a contrastare a cambiare gioco con i lanci lunghi.

Locatelli titolare fisso con Spalletti

Manuel, spesso criticato, a volte fischiato, è stato sempre considerato prezioso da qualsiasi tecnico lo abbia allenato. Spalletti, che lo aveva escluso dai convocati per l’Europeo 2024, lo ha rilanciato alla Juve, anzi lo ha aiutato a “pulire” e selezionare il lavoro di regista. Per Gattuso era un titolare dell’Italia, il ct Mancini lo avrebbe convocato a fine settembre per la Nations. Quanto stia mancando alla Juve è testimoniato da un dato. Con Lucio, in campionato e sino a quando non si è fermato, ha sempre giocato titolare: 31 volte su 32 in Serie A, saltando (per squalifica) solo il big-match con la Roma di Gasp allo stadio Olimpico. Per la cronaca finì 3-3 con la rimonta firmata di Gatti oltre il novantesimo dentro una partita in cui la Juve denunciò scarso equilibrio difensivo. La coppia di centrocampo era formata da Koopmeiners e Thuram. Loca titolare in 6 partite su 7 di Champions. Spalletti lo lasciò a riposo solo a fine gennaio nell’ultimo turno con il Monaco, quando ormai era impossibile entrare tra le prime otto, per ragioni di turnover. Il primo e unico ingresso dalla panchina negli ottavi di Coppa Italia contro l’Udinese (Miretti-Koop il tandem in mediana). Ai quarti con l’Atalanta, invece, era al suo posto. Il totale, comprese le prime tre giornate di Serie A di fine estate, fa 38 volte titolare su 41 partite sotto la gestione Spalletti. La lesione al menisco è stata scoperta subito dopo il pari con il Milan: da allora, in Serie A, la Juve ha vinto solo con l’Atalanta, ha perso con Sassuolo e Lazio, ha rischiato di perdere a Cagliari.

Juve, quelli di Thiago

Il ko di Yildiz (10 gol in campionato l’anno scorso) ha un peso, ma gli attaccanti esterni ci sono e la Juve può sostituirlo. Locatelli, invece, ha tolto stabilità al centrocampo. Manca anche Thuram. I sostituti sono Douglas Luiz e Koopmeiners, oltre a McKennie (non ancora brillante dopo il Mondiale americano) e Sarr, arrivato dal Tottenham a fine agosto con alcuni problemi muscolari. Spalletti ha poco centrocampo. Di fatto, ha ereditato con due anni di ritardo la linea mediana di Thiago Motta. Una distinzione va fatta. L’ex tecnico del Bologna disponeva anche di Fagioli (oggi sarebbe un titolarissimo) e Vlahovic. Oggi è totalmente un’altra Juve.