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Spalletti: "Juve ok con il nuovo sistema, ma stanotte non dormirò per quel secondo tempo"

L'allenatore bianconero parla dopo la partita vinta 2-0 sul Lecce: "Douglas Luiz ha fatto una partita importante"
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4 min

Pubblicato il 25.10.2026, 20:44 (Aggiornato il 25.10.2026, 20:53)

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LECCE - Luciano Spalletti ritrova il successo con la sua Juve, a Lecce, dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio e il pareggio in Europa League con il Rennes: "Abbiamo fatto una buonissima partita sotto l'aspetto del ritmo, nel primo tempo abbiamo creato presupposti importanti per la vittoria - le parole dell'allenatore bianconero a Sky - nel secondo siamo un po’ calati. A quel punto viene fuori che diventa tutto più difficile, perché fai una scelta in meno, perché hai meno coraggio, perché pensi di poter gestire la partita. Il calcio, invece, ormai è questo: bisogna andare come abbiamo fatto nel primo tempo". Poi a Dazn, confessa: "Stanotte dormirò grazie alla vittoria? Non lo so, se penso al secondo tempo mi risveglio subito".

Spalletti elogia Douglas Luiz, ma...

Spalletti continua la sua analisi: "Douglas Luiz oggi ha fatto una partita importante, si è battuto e ha pulito molte situazioni. Sa giocare, sa pulire la palla più velocemente, senza toccarla per forza 4-5 volte. Sa anticipare la giocata successiva, prepararsela. Ha gli occhi, la testa, il piedi. Ma ha l'abitudine all'andamento lento, e il calcio è un'altra roba: la tocchi due volte e via. Che è una qualità che ha. Se ci si riduce a fare il calcio di tocchettini vicino, di tocchettini senza dare verticalità o cambio di gioco. Ha il piede giusto, avete visto la punizione del primo gol? Devi avere il piede per fare quella roba lì". Poi viene interpellato sul nuovo confronto con i suoi calciatori, avuto dopo il pareggio con il Rennes di giovedì: "Hanno parlato di quello che serviva di più, dal punto di vista tattico abbiamo cambiato qualcosa giocando con il 5-3-2 perché in momenti come questi serve maggiore solidità. Poi ovviamente viene a mancarti qualcosa perché si escludono un po’ le punte esterne che fanno l’uno contro uno. Con la difesa a quattro bisogna giocare un po' di più uomo contro uomo e hai meno diagonali dalla parte opposta. Nella ricerca della solidità abbiamo trovato questo sistema e siamo contenti, perché fin dal primo momento, dal primo allenamento, si è visto che si riusciva a ritrovare un po' più di quadratura di squadra. Diventa fondamentale non prendere queste ripartenze, non trovarsi lunghi e non concedere spazi dentro il campo, cosa che prima ci succedeva un po' più spesso e ora un po' meno. Nel secondo tempo abbiamo fatto passo indietro. Oggi si gioca a perdifiato”. 

Juve in emergenza sul campo del Lecce: la formazione ufficiale di Spalletti
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Il brutto secondo tempo della Juventus

Spalletti insiste sul problemi del secondo tempo: "Ci sono stati molti più passaggi al portiere, che ti dà una mano. Poi, però, la tensione del momento si è vista fin dall'inizio: ha preso subito questo contrasto con l'attaccante, che è arrivato forte, per cui si è abbassato un pezzettino uno, un pezzettino un altro. Tatticamente, però, nel secondo tempo era differente, perché loro hanno modificato il loro assetto. È chiaro che, essendo in vantaggio di due gol, c'era da avere coraggio, ma non un coraggio che poi ti fa perdere le misure e le distanze. Per avere coraggio, infatti, rischi di concedere metri e spazi agli altri. Non abbiamo concesso niente, perché non abbiamo concesso niente, però siamo stati meno propositivi nel tentativo di chiudere la partita".

 

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