Rennes e Lecce, tutta la Juve con Spalletti: dal campo il segnale più atteso

Lucio, è bene ribadirlo, era fuori discussione. L’ad Carnevali e il direttore tecnico Massara non pensavano minimamente al cambio di allenatore . Stessa linea di condotta espressa dalla proprietà. Da Detroit si era aggiunta la fiducia rinnovata di John Elkann. La Juve ha bisogno di stabilità, di lavoro e di programmazione. Tornerà grande tra un anno o due, continuando a costruire. Serviva un’altra spinta, come succede nel calcio, sotto forma di risultati e di prestazione, perché anche le certezze più granitiche e incrollabili possono vacillare se dal campo non arrivano certi segnali. La squadra bianconera si è rimessa in linea e ha reagito alle difficoltà, dimostrando di seguire l’allenatore. Spalletti non è stato mollato, tiene in pugno lo spogliatoio , sta cercando le soluzioni per uscirne e rimettere in carreggiata una stagione in larga parte compromessa dagli infortuni.

La mentalità della Juve di Spalletti

Ecco il punto. Un pareggio in rimonta con il Rennes, figlio del cuore e di tanta buona volontà, e il successo al Via del Mare non bastano. Si tratta, però, di una base per la possibile ripartenza. Spalletti e i bianconeri lo sanno benissimo. Dovranno continuare a pedalare a testa bassa, senza guardare la classifica, cercando di tirare fuori il massimo da ogni partita per restare aggrappati, o non troppo lontani, dai primi cinque o sei posti della classifica in attesa del recupero di Yildiz, Thuram e Locatelli (tra dicembre e fine gennaio) o delle possibili correzioni attraverso il mercato invernale. Già domani a Marassi, con il Genoa del suo allievo De Rossi, Lucio chiede conferme e un altro passo in avanti. Il secondo tempo di Lecce non gli è piaciuto e non lo ha lasciato dormire con serenità. Ha gli uomini contati e in Liguria pochissime possibilità di ruotare la formazione titolare a meno che non contempli ulteriori variazioni tattiche. Lucio, ragionando con lo spogliatoio, per scongiurare la crisi ha ritoccato l’assetto, ripristinando la difesa a tre e aumentando la copertura con tre centrocampisti. Non era il vestito scelto per lanciare un nuovo ciclo, ma ora servono equilibrio e solidità per non mandarlo a monte. Una Juve operaia, umile, pronta al combattimento. I risultati, come raccomanda la casa madre, prima di tutto.