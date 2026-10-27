Sos Kolo Muani: stimolo panchina, Spalletti ci pensa

Non è sicuro, ma si tratta di un’ipotesi plausibile e presa in considerazione alla Continassa. Nel caso, non si tratterebbe di una bocciatura. Le rotazioni sono obbligatorie. Dopo il Genoa, si proseguirà domenica all’Allianz Stadium con il Napoli , poi in Olanda per il quarto turno di Europa League con l’Az Alkmaar, infine a Firenze prima della sosta. Kolo Muani, dopo l’ingresso in corsa a Vigo (realizzando il gol decisivo), ne ha giocate tre di fila da titolare. Novanta minuti in campo con la Lazio, altri ottanta con il Rennes, è uscito al settantesimo al Via del Mare.

Una pausa, dunque, sarebbe fisiologica e forse anche in linea con il pensiero rivelato da Spalletti dopo il successo sul Lecce. Va calcolato lo sviluppo della partita. «Con il 3-5-2, senza Nico Gonzalez, non ho un cambio per i due attaccanti in panchina». Ecco perché, per una volta, il francese potrebbe restare fuori. Lucio ha bisogno di una carta da utilizzare nel secondo tempo e questa potrebbe essere l’occasione ideale per immaginare la staffetta con Woltemade. Jeff Ekhator, ex Genoa, non è ancora pronto.