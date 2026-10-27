La Juve di Spalletti contro la vena di De Rossi: "Il Genoa è tosto, ha il suo spirito combattivo"
Dopo la sconfitta con la Lazio e il pari in Europa League contro il Rennes, la vittoria in casa del Lecce ha dato nuovo ossigeno alla Juve e a Spalletti. Domani (mercoledì) è però già tempo di campionato e di nuove risposte che il tecnico bianconero attende dai suoi. Contro il Genoa di De Rossi sarà l'occasione per provare a dare continuità e allontanare un po' gli incubi di questa prima parte di stagione, iniziata tra tante difficoltà. In conferenza stampa Spalletti ha analizzato il momento della Juve e si è soffermato sull'avversario: "Il Genoa sarà tostissimo da affrontare sia per l’ambiente sia per le soluzioni tattiche. Loro hanno forza fisica con Osmajic e Ostigard, hanno qualità con Messias, Baldanzi, El Shaarawy e Vitinha, ma soprattutto il Genoa ha la vena di De Rossi. Io lo conosco bene, era il mio braccio armato in campo, trasmetteva quella volontà e quella tigna agli altri".
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