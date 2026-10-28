"Conte è libero, cosa aspettate?", sui social i tifosi della Juve furiosi con Spalletti: la richiesta è solo una

I tifosi della Juve invocano Conte sui social

"Conte è libero, cosa aspettate?" è una delle domande che circolano tra i sostenitori juventini, mentre altri vanno dritti al punto: "Serve Conte e basta". Non mancano neppure gli appelli dai toni più accesi, come "Chiamate Antonio Conte ora e nessuno si farà male", a testimonianza di un malcontento che continua a crescere.