"Conte è libero, cosa aspettate?", sui social i tifosi della Juve furiosi con Spalletti: la richiesta è solo una
La sconfitta per 2-0 contro il Genoa, arrivata oggi in Liguria, fa esplodere la rabbia dei tifosi della Juventus. L'ennesimo passo falso della formazione bianconera accende le polemiche sui social, dove nel mirino finisce Luciano Spalletti e prende sempre più spazio una richiesta ben precisa: riportare Antonio Conte sulla panchina della Vecchia Signora.
I tifosi della Juve invocano Conte sui social
"Conte è libero, cosa aspettate?" è una delle domande che circolano tra i sostenitori juventini, mentre altri vanno dritti al punto: "Serve Conte e basta". Non mancano neppure gli appelli dai toni più accesi, come "Chiamate Antonio Conte ora e nessuno si farà male", a testimonianza di un malcontento che continua a crescere.
Juve, ancora un stop: e la classifica fa paura
A rendere ancora più pesante il clima è la situazione in classifica. La Juventus è attualmente all'ottavo posto, con un distacco di undici punti dalla vetta, un bottino che alimenta le preoccupazioni e mette sotto pressione l'ambiente. Sui social, almeno tra una parte della tifoseria, la soluzione sembra già individuata: Conte, attualmente libero, viene indicato come il nome giusto per provare a invertire la rotta. Una richiesta che si fa sempre più insistente dopo una nuova delusione.
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