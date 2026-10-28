La Juve celebra Koopmeiners sui social mentre crolla contro il Genoa: la reazione furiosa dei tifosi
Al 77' di Genoa-Juve entra in campo Teun Koopmeiners, chiamato a sostituire Douglas Luiz. Visto il momento delicato, con i bianconeri sotto di due gol e in netta difficoltà, non molti si saranno accorti che questa rappresenta la 100ª presenza con la maglia bianconera. Non se lo sono dimenticati, però, gli account social della Juve, che per l'occasione hanno pubblicato un post celebrativo per il centrocampista olandese. E diciamo che non sono state 'gradite' le tempistiche della pubblicazione.
La Juve celebra Koopmeiners, esplode l'ira dei tifosi
Il post sull'account ufficiale di Instagram, con una grafica speciale per celebrare il traguardo, è arrivato nel pieno del disastro a Marassi, con la Juve incapace di reagire al Genoa di De Rossi. Nei commenti è esploso il malcontento e l'ira dei tifosi, che hanno sfruttato l'occasione per esprimere tutta la loro frustrazione sulla prestazione al Ferraris. Sottolineato anche il pessimo tempismo, nel voler celebrare un calciatore mentre la squadra riceve la terza sconfitta in nove giornate che la condanna all'ottavo posto in classifica, lontana dalle zone alte. Un'esplosione tale durante la partita che l'account ufficiale si è trovato costretto ad eliminare il post in seguito ai tifosi.
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