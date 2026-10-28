La Juve celebra Koopmeiners sui social mentre crolla contro il Genoa: la reazione furiosa dei tifosi

Al 77' di Genoa-Juve entra in campo Teun Koopmeiners, chiamato a sostituire Douglas Luiz. Visto il momento delicato, con i bianconeri sotto di due gol e in netta difficoltà, non molti si saranno accorti che questa rappresenta la 100ª presenza con la maglia bianconera. Non se lo sono dimenticati, però, gli account social della Juve, che per l'occasione hanno pubblicato un post celebrativo per il centrocampista olandese. E diciamo che non sono state 'gradite' le tempistiche della pubblicazione.