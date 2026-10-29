Juve, con un Kolo Muani così è dura: titolare e non sostituito quasi per disperazione
Forse non è Woltemade il centravanti che può fare reparto da solo, ma la sconfitta con il Genoa certifica che di sicuro non lo è Kolo Muani, spedito in campo come unica punta e non sostituito quasi per disperazione, perché un altro attaccante non c'è se cerchi di usare un attacco a due punte. È quasi incredibile pensando alle dichiarazioni dell'ultimo anno: Spalletti voleva un nove fisico e si è trovato un francese, un tedesco e un polacco che non può schierare (Milik) perché costantemente in infermeria e quindi non inserito nelle liste. Muani è certamente migliore della sua ultima involuzione, ma il suo habitat naturale sono gli spazi larghi, avere metri per scaricare i cavalli a terra e accelerare, puntando le difese avversarie con la faccia rivolta alla porta. Invece da centravanti, che sia di manovra o di opportunismo, ha tanti, troppi difetti. Lo sapeva Luis Enrique che per il suo Psg ha deciso di puntare su Dembélé - con grandi risultati - e probabilmente lo ha capito pure il Tottenham che l'anno scorso ha visto pochissimi gol e lo spettro retrocessione allontanato solamente nelle ultime giornate.
Kolo Muani mai pericoloso: la sua partita
Al Ferraris di Genova va in scena la versione peggiore del Kolo juventino, adattandosi all'incedere svogliato di tutta la squadra, tanto che non la tocca quasi mai. Il problema non è solo di gestione ma anche in potenza, considerato che Ostigard, Vasquez e Marcandalli se lo gestiscono senza problemi. Nemmeno McKennie e Alajbegovic riescono ad accendere la lampadina, perché i palloni giocabili sono pochissimi se non zero. L'unica possibilità arriva sul finire del primo tempo, quando però Ostigard gli nega il tocco da due passi, altrimenti avrebbe avuto una cartuccia da sparare: contro il Cagliari quella conclusione era finita sulla traversa, qui non c'è riprova. Nella ripresa Kolo può giocare nella posizione più congeniale, cioè da seconda punta dietro Woltemade. La questione è che nessuno dei due riempie l'area, ma almeno si dividono i marcatori. Così a metà della frazione, ben oltre l'ora di gioco, il francese si inventa una bella serpentina in mezzo all'area, seminando uno scompiglio che viene normalizzato dall'imprecisione dei compagni, incartati a pochi passi da Bijlow. Paradossalmente è comunque parecchio più di quanto creato da praticamente tutti, visto che il portiere genoano non ha mai svolto lavoro per chiedere straordinari e/o bonus. L'equivoco rimane perché la Juventus, solitamente, un gol lo mette a segno. Quando non lo fa, come contro la Lazio, lo svolgimento della storia è già praticamente scritto. E la colpa non può essere sempre dell'attaccante.
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