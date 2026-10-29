Juve, con un Kolo Muani così è dura: titolare e non sostituito quasi per disperazione

Forse non è Woltemade il centravanti che può fare reparto da solo, ma la sconfitta con il Genoa certifica che di sicuro non lo è Kolo Muani, spedito in campo come unica punta e non sostituito quasi per disperazione, perché un altro attaccante non c'è se cerchi di usare un attacco a due punte. È quasi incredibile pensando alle dichiarazioni dell'ultimo anno: Spalletti voleva un nove fisico e si è trovato un francese, un tedesco e un polacco che non può schierare (Milik) perché costantemente in infermeria e quindi non inserito nelle liste. Muani è certamente migliore della sua ultima involuzione, ma il suo habitat naturale sono gli spazi larghi, avere metri per scaricare i cavalli a terra e accelerare, puntando le difese avversarie con la faccia rivolta alla porta. Invece da centravanti, che sia di manovra o di opportunismo, ha tanti, troppi difetti. Lo sapeva Luis Enrique che per il suo Psg ha deciso di puntare su Dembélé - con grandi risultati - e probabilmente lo ha capito pure il Tottenham che l'anno scorso ha visto pochissimi gol e lo spettro retrocessione allontanato solamente nelle ultime giornate.