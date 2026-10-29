Di Canio contro Cambiaso in diretta tv: "Corre come un bambino, Juve caos totale"
Il pesante ko incassato dalla Juve a Marassi, contro un Genoa trascinato dal proprio pubblico e dal suo Daniele De Rossi, rappresenta più di un semplice campanello d'allarme in casa bianconera. Lo testimoniano le critiche feroci piovute al termine dei 90 minuti su Spalletti e non solo. Nel mirino anche i calciatori più esperti, apparsi scarichi sotto il profilo dell'atteggiamento e protagonisti in negativo al "Ferraris". Cambiaso e Kalulu su tutti secondo Paolo Di Canio, ex attaccante e opinionista di Sky Sport che non ha usato mezze misure per descrivere la preoccupante situazione in casa Juve.
Di Canio durissimo sulla Juve: "Squadra senza identità e senz'anima"
Così Paolo Di Canio nello studio di Sky Calcio Club, analizzando il momento della Juve dopo la nona giornata di campionato: "Lo scudetto non l'ho mai contemplato, ma non immaginavamo minimamente questa distanza. Ma il problema è come arrivano questi risultati. Non c’è un’identità, non c’è anima in questa squadra - ha tuonato l'ex giocatore bianconero -. Può cambiare il sistema, ti può andar bene contro una squadra, magari a Lecce, perché inizi con un 3-5-2 un po’ più attento e accorto, poi la giocata la puoi trovare, perché insomma, alcune squadre non è che siano così forti in Italia. Magari sono anche carine da vedere, a giocare, poi arrivano davanti alla tua porta non sempre ti fanno male, però non c’è anima, non non si vede la luce, non si vede una luce".
Di Canio, che bordata a Cambiaso: "Corre come un bambino..."
Di Canio si è poi concentrato anche sugli errori dei singoli, che continuano ad arrivare da calciatori che fino a qualche mese fa rappresentavano alcune delle poche certezze di questa Juve, al di là del risultato della singola partita e dell'esito di una stagione: "Vedi cinque minuti, un quarto d’ora, 10 minuti, e poi vedi dei giocatori come Kalulu che, per affidabilità erano una certezza nell’atteggiamento individuale nel fare una cosa giusta, sempre fare questi errori. Vero, si può sempre recuperare, poi corre male Cambiaso, che corre dietro come un bambino all’avversario, invece di correre verso la tua porta che è la priorità e non far rientrare appunto lo stesso giocatore, poi la ribattuta e il gol… È veramente un caos alla Juve. Io sono curioso di capire, perché è un caos, cioè io non riesco a capire come Spalletti possa arrivare a trovare una soluzione", ha concluso Di Canio.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS