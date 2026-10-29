Di Canio contro Cambiaso in diretta tv: "Corre come un bambino, Juve caos totale"

Il pesante ko incassato dalla Juve a Marassi, contro un Genoa trascinato dal proprio pubblico e dal suo Daniele De Rossi, rappresenta più di un semplice campanello d'allarme in casa bianconera. Lo testimoniano le critiche feroci piovute al termine dei 90 minuti su Spalletti e non solo. Nel mirino anche i calciatori più esperti, apparsi scarichi sotto il profilo dell'atteggiamento e protagonisti in negativo al "Ferraris". Cambiaso e Kalulu su tutti secondo Paolo Di Canio, ex attaccante e opinionista di Sky Sport che non ha usato mezze misure per descrivere la preoccupante situazione in casa Juve.

Juventus Pagelle Genoa-Juve: Cambiaso inquietante, Sarr va al tappeto. Spalletti, è buio pesto Guarda la gallery Di Canio durissimo sulla Juve: "Squadra senza identità e senz'anima" Così Paolo Di Canio nello studio di Sky Calcio Club, analizzando il momento della Juve dopo la nona giornata di campionato: "Lo scudetto non l'ho mai contemplato, ma non immaginavamo minimamente questa distanza. Ma il problema è come arrivano questi risultati. Non c’è un’identità, non c’è anima in questa squadra - ha tuonato l'ex giocatore bianconero -. Può cambiare il sistema, ti può andar bene contro una squadra, magari a Lecce, perché inizi con un 3-5-2 un po’ più attento e accorto, poi la giocata la puoi trovare, perché insomma, alcune squadre non è che siano così forti in Italia. Magari sono anche carine da vedere, a giocare, poi arrivano davanti alla tua porta non sempre ti fanno male, però non c’è anima, non non si vede la luce, non si vede una luce".