Bufera Juve: Carnevali duro con i giocatori, da domani tutti in ritiro prima del Napoli

La brutta sconfitta contro il Genoa non può passare inosservata in casa Juve , la seconda nelle ultime tre di campionato dopo prestazioni non all'altezza. Alla Continassa è arrivata la reazione della società. L'amministratore delegato e direttore generale bianconero Giovanni Carnevali ha riunito la squadra al centro del campo, alla presenza di Spalletti . Il suo messaggio è stato chiaro: così non si va avanti. Il club ha confermato la fiducia nello staff tecnico, ma pretende una svolta immediata. Su richiesta dell'allenatore, da domani la Juventus andrà in ritiro in vista della sfida contro il Napoli di domenica sera, valida per la decima giornata di Serie A.

Juve, il confronto alla Continassa e il ritiro voluto da Spalletti

I toni di Carnevali sono stati diretti. Davanti a Bremer e compagni, il dirigente ha definito inaccettabile il momento della squadra e ha chiesto una reazione rapida. La società vuole vedere un atteggiamento diverso dentro le partite. Nel discorso c’è stato anche un altro punto fermo: lo staff tecnico non si tocca. Spalletti rimane quindi alla guida della Juventus. È stato proprio il tecnico toscano a chiedere il ritiro alla Continassa. L’obiettivo è ricompattare la squadra e preparare nei dettagli una gara che vale molto più di tre punti.

Il motivo di tanta preoccupazione è quanto si è visto a Genova. Contro la squadra di De Rossi, la Juventus non ha praticamente mai giocato la partita. Alle prime difficoltà si è spenta, senza riuscire a reagire. A fine gara Spalletti ha fatto autocritica e chiesto scusa ai tifosi, che intanto sognano un ritorno di Antonio Conte. Per il momento, però, la squadra resta nelle mani di Spalletti.