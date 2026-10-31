Carnevali, strigliata e ritiro: ora pretende la svolta

Spalletti vuole il riscatto contro il Napoli: "Non chiedo cose impossibili ai miei calciatori. Futuro? Sono abituato..."

Il tecnico della Juve ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato allo Stadium contro la squadra del grande ex Allegri: cos'ha detto
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8 min

Pubblicato il 31.10.2026, 17:50 (Aggiornato il 31.10.2026, 18:10)

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TORINO - "Voglio una Juve che sia infrangibile di testa". Questo il desiderio espresso da Luciano Spalletti alla vigilia della sfida che attende la sua Juve tra le mura amiche dello Stadium contro il Napoli, in programma domani sera (domenica 1° novembre, ore 20:45) e valida per la 10ª giornata di una Serie A che vede i bianconeri attardati in classifica (come del resto i partenopei del grande ex Massimiliano Allegri) e chiamati a rialzarsi dopo il ko incassato nel turno precedente sul campo del Genoa.

L'augurio di Spalletti per il compleanno della Juve

Così sul compleanno della Juve, che cade proprio nel giorno della sfida contro il Napoli: "Le auguro di vedere i pensieri e le speranze dei suoi tifosi. Di essere una squadra che raccoglie tutte quelle che cose che i tifosi meritano di avere a disposizione - ha esordito Spalletti -. C'è solo un modo per vincere le partite, una sola strada: avere più voglia degli altri. Tutte le altre portano a perdere".

 

Juve-Napoli, le probabili formazioni di Spalletti e Allegri
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I possibili cambi di formazione per la sfida con il Napoli

Questa invece la risposta data a chi gli ha chiesto di possibili cambi di formazione o di modulo: "Ci vuole una squadra che abbia un equilibrio, perché andremo a giocare una partita difficilissima e che ci impegnerà in ogni zona del campo e in ogni fase di gioco. Non ci sarà tempo per individuare in quale zona di campo si deciderà la partita o per fare riunioni di squadra con l'obiettivo di analizzare situazioni particolari. I giocatori sono quelli comunque, alcuni partiranno dall'inizio e gli altri subentreranno".

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