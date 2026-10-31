Spalletti vuole il riscatto contro il Napoli: "Non chiedo cose impossibili ai miei calciatori. Futuro? Sono abituato..."

I possibili cambi di formazione per la sfida con il Napoli

Questa invece la risposta data a chi gli ha chiesto di possibili cambi di formazione o di modulo: "Ci vuole una squadra che abbia un equilibrio, perché andremo a giocare una partita difficilissima e che ci impegnerà in ogni zona del campo e in ogni fase di gioco. Non ci sarà tempo per individuare in quale zona di campo si deciderà la partita o per fare riunioni di squadra con l'obiettivo di analizzare situazioni particolari. I giocatori sono quelli comunque, alcuni partiranno dall'inizio e gli altri subentreranno".

Serie A: la classifica aggiornata