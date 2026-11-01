Spalletti e il paragone continuo con Conte: i tifosi della Juve lo rivogliono, ma il bilancio lo sconsiglia. E poi c'è Allegri...

Se a carte ci sono partite che si giocano col morto, a calcio può succedere che si giochino col fantasma. È il caso di Juventus-Napoli di questa sera . Sullo Stadium, e non solo sullo Stadium, aleggia lo spettro calcistico di Antonio Conte l’allenatore che di certo non passa inosservato. Potremmo definirlo l’accompagnatore non richiesto di Spalletti alla Juventus e di Allegri al Napoli .

L'ombra di Conte su Spalletti

È uno strano destino il suo. Quando c’è, stressa l’ambiente fino a livelli di saturazione. Ma quando non c’è, manca. Anche perché, durante le sue esperienze, quasi sempre vince. In Italia sempre. È l’allenatore delle situazioni complicate. Il primario della terapia intensiva del football. Quando una squadra sembra non reagire più, il pensiero va subito a lui. È quel che sta accadendo al mondo Juve. Dove ormai da più di dieci anni si favoleggia di un suo possibile ritorno. Da quel 15 luglio 2014, quando tre righe scarne di Andrea Agnelli suggellarono il brusco addio dopo tre scudetti di fila. Al suo posto arrivò Allegri che ne vinse cinque di fila, più due finali di Champions.

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Il bilancio Juve 'sconsiglia' un ritorno

Eppure c’è una fetta di popolo juventino che non ha dimenticato. Per alcuni è una ferita ancora aperta. Che torna a sanguinare a ogni sconfitta. Il ritorno di Conte alla Juventus è ormai un tormentone, potremmo definirlo un classico del calcio italiano. E i desideri dei tifosi, si sa, non perdono tempo a fare i calcoli. La realtà, però, è un’altra. È fatta di numeri, di vincoli di bilancio, di accordi con la Uefa per il fair play finanziario. Si chiama settlement agreement. La Juventus si è impegnata a rispettarlo, a rimanere entro determinati binari. Che salterebbero con l’arrivo di Antonio Conte. Sia perché ci sarebbero da pagare lui e Spalletti. Sia perché ingaggiare Conte significa accettare il pacchetto completo. Anche in termini di bilancio.