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Juve contestata fuori lo stadio prima della partita contro il Napoli

Un gruppo di tifosi ha fatto arrivare alla squadra il proprio disappunto per gli ultimi risultati deludenti
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Pubblicato il 01.11.2026, 19:35

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Aria pesante attorno alla Juventus a meno di due ore dal fischio d'inizio del match con il Napoli, gara valida per la decima giornata di Serie A. Un gruppo di tifosi, dopo gli ultimi risultati deludenti, si è riunito per contestare la squadra fuori dallo stadio, tra cori ("rispettate la nostra maglia") e striscioni.

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