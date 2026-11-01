Spalletti: "Vittoria meritata contro il Napoli, ma c'è da tener botta perché siamo in difficoltà"

La Juve rialza subito la testa dopo la sconfitta di Genova battendo 2-0 il Napoli all'Allianz Stadium. Così Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn nel dopo gara: "Abbraccio con Domenichini? Il mio staff soffre insieme a me . Sono il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via, ma anche loro ci sono quasi per tutto il giorno. Hanno a cuore le sorti della squadra, a cui vanno i meriti . Si sono presi la volontà di fare il primo passo e guadagnare metri, anche immaginandoseli. Nel secondo tempo ci sono riusciti, stasera si sono meritati la vittoria e si sono presi autostima . Il discorso più importante l'ha fatto Carnevali: i giocatori non sono abituati a sentire quella voce lì e già per questo si crea attenzione. Noi, che siamo tutti i giorni insieme, possiamo solo stargli vicino perché poi entrano in questo malessere e in questa difficoltà, perdendo la fiducia nelle cose più normali. Il Napoli aveva iniziato bene la partita, ma con il passare dei minuti sono stati bravissimi nelle scelte e nel ritmo partita. Stasera i meriti sono tutti dei giocatori ".

Spalletti dopo Juve-Napoli: "Serve fare quadrato con uno stadio che lotta al fianco della squadra"

L'allenatore della Juve ha poi continuato: "Io lo so, il gioco delle pressioni. In questo momento non si ha struttura di niente: ho dovuto togliere McKennie perché Sarr aveva la febbre. Tutte le sostituzioni sono state obbligatorie, si rigioca giovedì... Ora c'è da tener botta, nonostante si sia alla Juve. Questo è un momento che va gestito così, ora serve essere una squadra che fa quadrato insieme a uno stadio che lotta al fianco della squadra. Poi Spalletti non è capace, quell'altro deve andare... Tutto vero, ma ora serve stare uniti e lo stadio deve tornare a essere il nostro fortino, anche se non stiamo dando grandi soddisfazioni. Abbiamo bisogno del nostro pubblico, ringrazio chi stasera ci ha applaudito e ci è stato vicino. In questo momento bisogna tenersi per mano e avere la faccia tosta di provare a guadagnare anche se non esistono sulla carta, perché siamo in difficoltà come uomini e come gruppo". Infine: "Vittoria meritata per i calciatori, ai quali facciamo un grande applauso stasera. Bravi ragazzi".