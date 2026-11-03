Carnevali: "I risultati non sono buoni ma la Juve è un club forte, possiamo uscirne"
TORINO - Dopo aver stimolato nei giorni scorsi Luciano Spalletti e strigliato la squadra, che dopo essere stata spedita in ritiro ha poi reagito battendo il Napoli nella sfida di Serie A andata in scena allo Stadium, Giovanni Carnevali ha parlato alla sua prima assemblea degli azionisti della Juve, illustrando il futuro che ha in mente per il club bianconero.
Juve, le parole di Carnevali all'assemblea degli azionisti
"È un momento emozionante e di grande orgoglio: in questi quattro mesi ho studiato il mondo Juventus, ogni giorno cerco di capirne sempre di più su storia e valori - ha detto l'amministratore delegato e direttore generale bianconero -. I risultati degli ultimi anni non sono positivi, ne sono cosciente, ma nei momenti difficili bisogna fare delle cose per ottenere risultati e dobbiamo essere bravi a uscirne: possiamo farlo se siamo assieme e siamo determinati, la società lo merita e dobbiamo portare a termine nostro obiettivo. Possiamo farcela a ritrovare entusiasmo e senso di appartenenza, qui c'è una società forte".
Un progetto per crescere dentro e fuori dal campo
Carnevali ha poi aggiunto che "serve un progetto totale tra prima squadra, Next Gen e settore giovanile: abbiamo un potenziale incredibile anche fuori dal campo tra inclusione, rispetto verso gli altri e sostenibilità ambientale, stiamo costruendo nuove piattaforme".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS