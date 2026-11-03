Carnevali: "I risultati non sono buoni ma la Juve è un club forte, possiamo uscirne"

Juve, le parole di Carnevali all'assemblea degli azionisti

"È un momento emozionante e di grande orgoglio: in questi quattro mesi ho studiato il mondo Juventus, ogni giorno cerco di capirne sempre di più su storia e valori - ha detto l'amministratore delegato e direttore generale bianconero -. I risultati degli ultimi anni non sono positivi, ne sono cosciente, ma nei momenti difficili bisogna fare delle cose per ottenere risultati e dobbiamo essere bravi a uscirne: possiamo farlo se siamo assieme e siamo determinati, la società lo merita e dobbiamo portare a termine nostro obiettivo. Possiamo farcela a ritrovare entusiasmo e senso di appartenenza, qui c'è una società forte".

Un progetto per crescere dentro e fuori dal campo

Carnevali ha poi aggiunto che "serve un progetto totale tra prima squadra, Next Gen e settore giovanile: abbiamo un potenziale incredibile anche fuori dal campo tra inclusione, rispetto verso gli altri e sostenibilità ambientale, stiamo costruendo nuove piattaforme".