L'aumento di capitale, qualche critica e gli obiettivi: cosa è successo nell'assemblea degli azionisti Juve
Realismo e tempo per rilanciare Juve. Non è epoca di sorrisi ma di consapevolezza che bisogna risalire la china il più presto possibile: è il giorno dell’assemblea degli azionisti e la platea dei soci del club bianconero, riuniti all’Allianz Stadium per l’approvazione del bilancio («Siamo aperti al dialogo con Tether» assicura il presidente, Gianluca Ferrero), non risparmia critiche alla società per il basso profilo mantenuto negli ultimi anni, per la mancanza di risultati e per una crisi tecnica che si ripropone ormai con regolarità nelle ultime stagioni. C’è chi invoca Alessandro Del Piero come nuovo presidente o il ritorno di Michel Platini per dare una iniezione di juventinità. C’è chi chiama in causa John Elkann, l’azionista di maggioranza: «Che senso ha mantenere il controllo della Juventus a ogni costo? Se la si affida a dirigenti non all’altezza e non la si tutela nelle sedi opportune, significa non amarla davvero». C’è chi non risparmia critiche ai giocatori («Chi perde contro Sassuolo e Genoa dimostra di non avere il carattere necessario per vestire questa maglia»), c’è chi punta il dito sulle scelte di mercato.
Juve, Carnevali raccoglie applausi e infonde fiducia con grande realismo
Ma c’è anche Giovanni Carnevali, all’esordio in assemblea come amministratore delegato, che raccoglie applausi e infonde fiducia con grande realismo: «So benissimo che i risultati degli ultimi anni non sono positivi, sono cosciente di questo. Però penso anche che un momento difficile sia quello in cui bisogna agire per ottenere dei risultati. Possiamo uscirne se abbiamo la voglia di fare, se siamo determinati, se siamo tutti assieme. Dobbiamo ritrovare entusiasmo, senso di appartenenza». Riassunto: «L’obiettivo è ottenere buoni risultati, avere una società ambiziosa ma soprattutto una squadra che possa tornare a vincere. L’impegno è totale, occorrono programmazione, competitività e continuità». Continuità e stabilità, ribadite in maniera chiara anche sul tema dell’allenatore: «Spalletti è l’allenatore della Juve e noi sosteniamo Spalletti».
Juve, fare i fatti
Carnevali si rivolge agli azionisti garantisce «impegno serietà, tanta voglia di fare, idee chiare, il sapere dove vogliamo arrivare consci delle difficoltà che abbiamo. Non dobbiamo parlare troppo, ma dobbiamo parlare con i fatti. Ai giocatori ho detto che dobbiamo portare rispetto ai nostri tifosi, portare juventinità e impegnarsi sempre».
Juve, niente voli pindarici nonostante l'aumento di capitale
I contorni di operatività del club sono chiari: «Abbiamo un settlement agreement con l’Uefa e come una società seria dobbiamo rispettarlo. Per cui non pensiamo di poter fare chissà che cosa di straordinario - sottolinea -. Dobbiamo lavorare con le risorse che abbiamo, con quello che possiamo fare, per rendere la Juve una grande società ma ci vuole un po’ di tempo». Niente voli pindarici anche se l’aumento di capitale da 250 milioni approvato ieri dall’assemblea potrà aiutare: circa la metà sarà dedicata a mantenere un patrimonio netto adeguato; il resto sarà destinato al controllo dell’indebitamento e al mantenimento della competitività sportiva. E quindi anche agli investimenti sul mercato. «Sono quattro mesi che sono qui e c’è tanto da fare - riflette l’ad bianconero -. So che è un compito non semplicissimo ma mi piace, ho scelto la Juve perché amo le sfide. Ci sono grandi opportunità di sviluppo non solo legato alla parte sportiva ma a tutti gli asset del club, come lo stadio, il museo e il JHotel. La Juve è una società forte con opportunità incredibili. Non bisogna vendere fumo, non illudiamoci di vincere domani. Lavoreremo per vincere, sì. Per fare bene bisogna costruire e per costruire ci vuole del tempo e non chiacchiere».
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