L'aumento di capitale, qualche critica e gli obiettivi: cosa è successo nell'assemblea degli azionisti Juve

Realismo e tempo per rilanciare Juve. Non è epoca di sorrisi ma di consapevolezza che bisogna risalire la china il più presto possibile: è il giorno dell’assemblea degli azionisti e la platea dei soci del club bianconero, riuniti all’Allianz Stadium per l’approvazione del bilancio («Siamo aperti al dialogo con Tether» assicura il presidente, Gianluca Ferrero), non risparmia critiche alla società per il basso profilo mantenuto negli ultimi anni, per la mancanza di risultati e per una crisi tecnica che si ripropone ormai con regolarità nelle ultime stagioni. C’è chi invoca Alessandro Del Piero come nuovo presidente o il ritorno di Michel Platini per dare una iniezione di juventinità. C’è chi chiama in causa John Elkann, l’azionista di maggioranza: «Che senso ha mantenere il controllo della Juventus a ogni costo? Se la si affida a dirigenti non all’altezza e non la si tutela nelle sedi opportune, significa non amarla davvero». C’è chi non risparmia critiche ai giocatori («Chi perde contro Sassuolo e Genoa dimostra di non avere il carattere necessario per vestire questa maglia»), c’è chi punta il dito sulle scelte di mercato.

Juve, Carnevali raccoglie applausi e infonde fiducia con grande realismo Ma c’è anche Giovanni Carnevali, all’esordio in assemblea come amministratore delegato, che raccoglie applausi e infonde fiducia con grande realismo: «So benissimo che i risultati degli ultimi anni non sono positivi, sono cosciente di questo. Però penso anche che un momento difficile sia quello in cui bisogna agire per ottenere dei risultati. Possiamo uscirne se abbiamo la voglia di fare, se siamo determinati, se siamo tutti assieme. Dobbiamo ritrovare entusiasmo, senso di appartenenza». Riassunto: «L’obiettivo è ottenere buoni risultati, avere una società ambiziosa ma soprattutto una squadra che possa tornare a vincere. L’impegno è totale, occorrono programmazione, competitività e continuità». Continuità e stabilità, ribadite in maniera chiara anche sul tema dell’allenatore: «Spalletti è l’allenatore della Juve e noi sosteniamo Spalletti».