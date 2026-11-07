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Juve, più fame e mentalità: Spalletti contento dei progressi, ma chiede di più

Il finale sofferto in Europa League contro l'Az è da analizzare, la difesa a tre però sta pagando
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Fabrizio Patania
Fabrizio Patania

4 min

Pubblicato il 07.11.2026, 08:41 (Aggiornato il 07.11.2026, 09:10)

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ALKMAAR (Olanda) - Brividi di freddo, di emozione e di paura. È andata bene, ma poteva finire malissimo in Olanda. Una notte piena di contenuti, di progressi e dei soliti tremori, riapparsi quando l’Az Alkmaar stava spingendo a caccia dell’impresa, rimontare due gol alla Juve nel recupero. Ecco perché Spalletti, vedendo la luce, non si è ancora allontanato dalle tenebre. "Altri cinque minuti e non l’avremmo portata a casa. Cosa ho pensato prima che annullassero il 2-2? Dovevo solo scegliere chi avrei strozzato dentro lo spogliatoio" ha raccontato nella conferenza stampa notturna, come al solito illuminante. 
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Spalletti spiega la paura  

L’immagine rende bene l’idea di quanto fosse scatenato il tecnico di Certaldo davanti alla panchina. La Juve, in terra d’Olanda, lo ha fatto inorgoglire e disperare. Non si può privilegiare un solo aspetto. La stanchezza non basta a spiegare la flessione. Lucio ha raccontato come e perché dipenda dalla testa. "Arriva il momento in cui pensi di gestire, il passaggio indietro al portiere e non avanti, i difensori centrali smettono di costruire, si resta a metà strada e piano piano non esci più dall’area. Preferisco rischiare qualcosa di più, dovevamo segnare il terzo gol e chiuderla piuttosto che prenderne uno e riaprirla".  

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