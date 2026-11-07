Juve, più fame e mentalità: Spalletti contento dei progressi, ma chiede di più
Spalletti spiega la paura
L’immagine rende bene l’idea di quanto fosse scatenato il tecnico di Certaldo davanti alla panchina. La Juve, in terra d’Olanda, lo ha fatto inorgoglire e disperare. Non si può privilegiare un solo aspetto. La stanchezza non basta a spiegare la flessione. Lucio ha raccontato come e perché dipenda dalla testa. "Arriva il momento in cui pensi di gestire, il passaggio indietro al portiere e non avanti, i difensori centrali smettono di costruire, si resta a metà strada e piano piano non esci più dall’area. Preferisco rischiare qualcosa di più, dovevamo segnare il terzo gol e chiuderla piuttosto che prenderne uno e riaprirla".
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