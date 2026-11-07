Juve, più fame e mentalità: Spalletti contento dei progressi, ma chiede di più

Spalletti spiega la paura

- Brividi di freddo, di emozione e di paura. È andata bene, ma poteva finire malissimo in Olanda. Una notte piena di contenuti, di progressi e dei soliti tremori, riapparsi quando l’Az Alkmaar stava spingendo a caccia dell’impresa, rimontare due gol alla Juve nel recupero. Ecco perché. "Altri cinque minuti e non l’avremmo portata a casa. Cosa ho pensato prima che annullassero il 2-2? Dovevo solo scegliere chi avrei strozzato dentro lo spogliatoio" ha raccontato nella conferenza stampa notturna, come al solito illuminante.

L’immagine rende bene l’idea di quanto fosse scatenato il tecnico di Certaldo davanti alla panchina. La Juve, in terra d’Olanda, lo ha fatto inorgoglire e disperare. Non si può privilegiare un solo aspetto. La stanchezza non basta a spiegare la flessione. Lucio ha raccontato come e perché dipenda dalla testa. "Arriva il momento in cui pensi di gestire, il passaggio indietro al portiere e non avanti, i difensori centrali smettono di costruire, si resta a metà strada e piano piano non esci più dall’area. Preferisco rischiare qualcosa di più, dovevamo segnare il terzo gol e chiuderla piuttosto che prenderne uno e riaprirla".