Spalletti non risponde sul possibile fallo di mano di Joao Mario: "Non devo rivederlo, domanda di riserva?"

La Juventus di Luciano Spalletti pareggia a Firenze e aggiunge un punto alla sua classifica all'alba della sosta dedicata alle nazionali, rispondendo con il tandem Woltemade-Bremer ai gol realizzati da Pellegrino e Njie. Bianconeri che non riescono ad approfittare del passo falso del Como a San Siro, restando a -5 dalla zona Champions. Nel finale, al "Franchi", episodio dubbio nell'area di rigore viola, dove non è stato punito il fallo di mano di Joao Mario : "Non lo so, posso avere la domanda di riserva? L'ho già visto in campo, non ho bisogno di rivederlo", parola di Spalletti a Dazn.

Così Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn nel dopo gara di Fiorentina-Juve : "Ogni tanto ci affoghiamo in un bicchiere d'acqua, ci entriamo tutti da capo a piedi, e ci affoghiamo. E poi perdiamo un po' di sicurezza e tranquillità nel giocare. Abbiamo preso gol dopo poco che era iniziata la partita, senza trasmettere quello che poteva essere lo slittamento della linea difensiva. Poi abbiamo avuto una buona reazione, ma non riusciamo ad essere costanti come rendimento proprio individuale, sommato all'individualità e ai componenti della squadra. Si fa 10 minuti bene una cosa, poi ci manca la situazione successiva, non si riesce ad essere continui".

Spalletti: "In alcuni momenti si decide di non fare niente. I dubbiosi..."

Sul rendimento difensivo e sulla mancata percezione del pericolo, Spalletti ha aggiunto: "Problema caratteriale? In alcuni momenti si decide di non fare niente, di stare lì ad accettare la situazione, senza scegliere e senza agire. Poi è la scelta, l'eseguire qualcosa che toglie qualsiasi dubbio che si ha. Bisognava attaccare quello lì con la palla, sul gol, ma i dubbiosi riescono quasi mai a portare a casa qualcosa di importante, perché hanno sempre dubbi".

Spalletti: "Woltemade e Kolo Muani insieme? Bisognava andare diretti sulla prima punta"

Sul tandem Woltemade-Kolo Muani: "La scelta è stata dettata dal fatto che loro ti vengono ad aggredire e, non avendo una grande costruzione da dietro, qualche volta bisogna andar diretti sulla prima punta - ha spiegato Spalletti -. In questo caso, Woltemade ha fatto vedere di avere qualcosina in più, anche se non è la sua qualità primaria quella della palla addosso, perché è uno più di palleggio e di relazione. Ma c'è bisogno che lo faccia lui questo lavoro. Kolo Muani sta un po' meglio, si può mettere da qualsiasi parte con questa ritrovata verve. Ora si muove molto di più, lo vedo più caratterizzato all'interno della squadra".