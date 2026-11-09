Yildiz svela quando tornerà in campo dopo l'infortunio: "Mi manca la Juve, e presto..."

Capello su Yildiz: "Lui è lo Yamal D'Italia"

Per Yildiz si tratta di un premio particolarmente significativo, come ha spiegato lui stesso durante la cerimonia: "Significa molto per me, provo a dare il massimo nel calcio, a giocare con entusiasmo". Il riconoscimento, dedicato alla memoria dello storico numero 8 del Bologna, è stato consegnato in Comune da Maurizio Fabbri, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. Parole di grande apprezzamento sono arrivate anche da Fabio Capello, presidente del premio, che ha sottolineato la fantasia e la capacità del giovane bianconero di proporre giocate imprevedibili: "Lui fa vedere cose che non si pensano: è bello vedere un calcio non piatto, abbiamo tolto fantasia ai giocatori ma lui ce l'ha: ridiamo la fantasia ai giovani, lui ci farà divertire, lui è lo Yamal d'Italia".