Lesione per Kalulu: salta la convocazione della Francia e resta alla Juventus durante la sosta   

Pierre Kalulu si ferma . Niente Francia: il difensore della Juventus , alle prese con una lesione ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra dopo la sfida con la Fiorentina , ha dovuto dare forfait per le due partite della nazionale di Zinedine Zidane in Nations League contro Italia e Turchia. Rimarrà a Torino per curarsi e per rientrare il prima possibile a disposizione di Luciano Spalletti.

La Francia lascia Kalulu alla Juventus

L'annuncio è arrivato da Bordeaux, dove i Bleus hanno diramato un comunicato sulle condizioni del difensore: "In seguito alla partita di ieri e agli esami effettuati in stretta collaborazione con il suo club è emerso che Pierre Kalulu ha riportato una lesione agli ischiocrurali della gamba sinistra. Di conseguenza, il giocatore non prenderà parte al ritiro e rimarrà a Torino per sottoporsi alle cure del caso".