Lesione per Kalulu: salta la convocazione della Francia e resta alla Juventus durante la sosta   

Il difensore bianconero rimarrà a Torino per curarsi: tutti i dettagli dopo l'infortunio alla gamba 
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2 min

Pubblicato il 09.11.2026, 13:34

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Pierre Kalulu si ferma. Niente Francia: il difensore della Juventus, alle prese con una lesione ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra dopo la sfida con la Fiorentina, ha dovuto dare forfait per le due partite della nazionale di Zinedine Zidane in Nations League contro Italia e Turchia. Rimarrà a Torino per curarsi e per rientrare il prima possibile a disposizione di Luciano Spalletti. 

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La Francia lascia Kalulu alla Juventus 

L'annuncio è arrivato da Bordeaux, dove i Bleus hanno diramato un comunicato sulle condizioni del difensore: "In seguito alla partita di ieri e agli esami effettuati in stretta collaborazione con il suo club è emerso che Pierre Kalulu ha riportato una lesione agli ischiocrurali della gamba sinistra. Di conseguenza, il giocatore non prenderà parte al ritiro e rimarrà a Torino per sottoporsi alle cure del caso". 

 

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